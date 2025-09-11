Abren un «Ganga Home» con productos de Tommy Hilfiger y Calvin Klein con precios más bajos que en Miami

«Ganga Home», la marca creada por dos emprendedores locales, inaugura el 13 de septiembre su primera mega tienda en DOT Baires Shopping. Y llega con tres propuestas fuertes para atraer a los consumidores: productos más baratos que en Miami, la representación exclusiva de la línea de blanco de Tommy Hilfiger y de Calvin Klein y descuentos del 30% por pago en efectivo.

Con fuerte presencia en redes sociales, la pareja integrada por Araceli Arriola y Jonatan Feit (Jony) crearon en la pandemia Ganga Home, una empresa de decoración textil a precios bajos. Con la venta online como fuerte combinan una oferta de productos importados con otros producidos en Argentina, como la línea de sábanas, mantas y acolchados.

Solo en acondicionar el espacio de 2.000 metros cuadrados en el DOT invirtieron US$ 2,5 millones.

Araceli Arriola y Jonatan Feit, los fundadores de Ganga Home.

Ganga Home se especializa en productos de decoración con precios competitivos bajo la promesa de “lujo al alcance de todos”. Algunos de los productos importados que venden son de los mismos proveedores de Zara Home.

Para la inauguración, Ganga Home ofrecerá beneficios exclusivos como cuotas sin interés, descuentos en categorías seleccionadas y regalos especiales. Además, habrá descuentos del 30% por pagos en efectivo.

Para el lanzamiento tendrán precios atractivos, como acolchados a $ 27.000, mantas por $ 19.000 y un set de cubiertos por $ 39.900. Pero la estrella del local serán los set de toallas de Tommy Hilfiger que arrancan en $ 35.000, prácticamente la mitad de los que cuesta en Miami, según relata Araceli. En los próximos meses también empezarán a ofrecer del productos de Calvin Klein Home.

Productos de Ganga Home

-¿Cómo pueden vender en Argentina aprecios más bajos que en Miami?, preguntó Clarín. Araceli explica que se trata de una apuesta de Tommy Hilfiger, una de las marcas preferidas de los que viajan al exterior.

«Los argentinos van a Miami a comprar ropa y zapatillas, pero no traen toallas, sábanas y acolchados en las valijas. La marca vio que se trata de un segmento que no está explotado en la región y por eso accedieron a poner estos precios», explica Araceli.

Hoy la oferta de Ganga Home está compuesta por 80% de productos importados y 20% nacionales, donde se destacan las sábanas, el artículo más vendido. Hoy cuentan con un depósito en Garín de 18.000 metros cuadrados destinada exclusivamente al e-commerce. Y otro en Paso del Rey de 7.200 metros para la mercadería que va al DOT, el shopping del Grupo IRSA. El plan es extender la producción nacional y en tres años contar con una fábrica robotizada.

“La inauguración de este local es un paso histórico para nosotros. DOT es uno de los centros comerciales más importantes del país y estar aquí significa compartir espacio con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Para nosotros es la oportunidad de seguir demostrando que el lujo y el diseño no tienen por qué ser inaccesibles”, comentó la dueña de Ganga Home.

“La apertura de Ganga Home en DOT refuerza nuestro compromiso de acompañar a las marcas argentinas en su crecimiento, ofreciendo a nuestros clientes un mix comercial diverso, con una propuesta innovadora y accesible, que enriquece la experiencia de compra” expresó Candela Purdia, Center Manager de DOT Baires Shopping.