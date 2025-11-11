Abusó y estranguló a dos chicas menores de edad y la jueza lo castiga con 100 horas de tareas comunitarias

Residentes de Stillwatter (Oklahoma, EE.UU.) salieron a las calles luego que un juez dejara en libertad a un joven, de una prominente familia local, que enfrentaba 78 años de prisión por estrangular y agredir sexualmente a dos jóvenes, recogen medios locales.

Jesse Mack Butler, de 18 años, que había sido arrestado en marzo, llegó a un acuerdo con la Justicia a mediados de octubre que le permitió evitar la cárcel y, en su lugar, realizar un año de servicio comunitario y comprometerse a asistir a terapia, informa RT.

Inicialmente, el joven jugador de béisbol, que al momento de cometer los delitos tenía 17 años, fue acusado como adulto y se le imputaron diez cargos por delitos graves, entre ellos violación, intento de violación y lesión doméstica contra dos adolescentes de 16 años.

El joven que violó y estranguló a dos chicas menores de edad (Linkedin).

Sin embargo, la jueza Susan C. Worthington le otorgó posteriormente el estatus de delincuente juvenil y un acuerdo de culpabilidad que permitió la decisión final del tribunal, indica RT.

La población está indignada

Alrededor de un centenar de personas se concentraron la semana pasada frente al juzgado de Stillwater para protestar contra el acuerdo alcanzado. Los familiares y defensores de las víctimas sostienen que Butler quedó en libertad debido a la influencia de su familia en la ciudad. Su padre es el ex director de operaciones del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Oklahoma, dice RT.

«¿Pasar de más de 75 años de prisión a unas 100 horas de servicio comunitario? Eso es sumamente sospechoso», dijo al respecto el representante estatal republicano Justin Humphrey.

La gente sali8ó a protestar frente al juzgado contra el fallo de la jueza (Captura de video).

Las agresiones a las adolescentes se produjeron a principios del año pasado, cuando las dos salían con el deportista. Una de las víctimas declaró que Butler la violó repetidamente y la estranguló cuando ella intentó oponerse. Un médico constató que habría muerto si la asfixia hubiera durado otros 30 segundos. Posteriormente, se encontró un video del ataque en el teléfono celular del joven.