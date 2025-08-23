Actividad en riesgo y fuerte goteo del nivel de empleo: la radiografía de Kicillof sobre el «efecto Milei»

La situación económica de la provincia de Buenos Aires es muy compleja y desde el propio Gobierno de Axel Kicillof lo admiten. Si bien no atribuyen este oscuro escenario a errores propios sino a la gestión del Gobierno nacional, los números que muestran los propios funcionarios son duros.

“Par

a la cadena de producción es imposible vivir así, y algo similar ocurre con los hogares, que empiezan a quedar fuera de juego”, sostuvo el Ministro de Producción Bonaerense, Augusto Costa, en un encuentro con la prensa junto al titular de ARBA, Cristian Girard.

Según la radiografía que ofrece el gobierno provincial, por ejemplo, la actividad económica cayó 0,7% entre el período enero-mayo de 2023 e igual lapso de este año. Lejos de mejorar, esta situación viene dibujando un sube y baja en lo que va del año, aunque desde la provincia advierten que en los últimas semanas las cifras se volvieron más preocupantes.

Siempre de acuerdo con las cifras oficiales, en la segunda semana de agosto se dio una caída de 0,4%, una tendencia que, entienden los funcionarios, podría continuar. Incluso, marcan que la actividad provincial cayó 0,7% en el período enero-mayo de este año, medido contra el mismo lapso de 2023.

Con este escenario, la gestión provincial sostiene que Construcción y Comercio son los rubros más castigados en la comparación enero-mayo de 2023 contra igual período de 2025, el primero con una caída de 23,1% y Comercio con una baja de 6%.

La construcción, una de las actividades que más siente la crisis en la provincia

En este contexto también muestran la situación del nivel de empleo y del cierre de empresas a nivel nacional. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron 15.564 unidades productivas (entre personas y empresas productoras de bienes y servicios), de 512.357 a 496.793. También se dio una tendencia negativa en la cantidad de puestos de trabajo. Se pasó de 9.857.173 en noviembre de hace dos años, contra los 9.633.636 de mayo último.

El relevamiento también se detiene en la situación de las Pyme. En base a datos del Fondo de Garantía de Buenos Aires (Fogaba), el nivel de mora del pago de deudas se duplicó entre diciembre del año pasado y julio último. Se pasó de 0,9% al 1,9% en ese lapso, donde también se vio un alza muy importante en lo que tiene que ver con el monto de créditos vigentes. De los $ 1234,7 millones de fines de 2024 se pasó a los $ 4206,6 millones a mediados de 2025.

En medio de esta situación que pinta la propia provincia de Buenos Aires, y ante el contexto de alarma que se expande entre las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció el jueves pasado una serie de medidas destinadas al sector Pyme.

Se trata de un paquete de medidas de asistencia financiera, simplificación y alivio tributario para “impulsar la producción y acompañar” a ese segmento industrial, que según el funcionario “hoy están en riesgo por las políticas económicas del gobierno nacional”.

En lo que respecta a las familias bonaerenses, la situación también es compleja. Los datos oficiales indican que hoy el peso de la canasta de servicios –agua, gas, energía eléctrica y transporte público- se encuentra en uno de los puntos más altos desde diciembre del año pasado, ya que representa en agosto el 12,6% del presupuesto de los hogares. Este ratio se mantuvo más o menos estable en los últimos tres meses (hay que sumar el 12,7% de junio y el 13,1% de julio), pero muestra una tendencia al alza, desde el 10,2% de abril o el 11,7% de diciembre del año pasado.

El consumo muestra cifras a la baja en varios segmentos

La provincia de Buenos Aires también toma como referencia el Índice BAPRO de consumo que, a julio pasado, reflejó una caída de 9%. Aquí se vieron movimientos positivos en segmentos como Electro e Informática (52%) o Telefonía Celular (50%), aunque del otro lado se vieron fuertes desplomes en rubros como Ferreterías y Bazar (28%), Supermercados (29%) y Combustibles (30%).

También se toman como parámetros los movimientos que se dieron en productos básicos como la carne y la leche. El trabajo del gobierno de Kicillof sostiene que mientras en 2015 el consumo per cápita de carne era de 59 kilos en el segundo semestre de 2025 pasó a 49 kilos, en tanto que en el caso de la leche se pasó de los 217 litros a los 171 litros.