Actriz de “La casa de papel” anunció que tiene coronavirus

Itziar Ituño, la inspectora Murillo de “La casa de papel” confirmó su contagio y aseguró que su caso es leve

Itziar Ituño instó a sus seguidores a actuar con prudencia

Con el pasar de los días cada vez más son los famosos que comunican al público que han sido contagiados por el Covid-19, la epidemia que afecta a las vías respiratorias que se ha extendido s gran parte del mundo. La actriz Itziar Ituño, protagonista de la serie española de Netflix “La casa de papel”, contó en su perfil de Instagram su reciente diagnóstico, donde instó a sus 2.5 millones de seguidores a ponerse “la vacuna de la responsabilidad”.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, es parte del mensaje que la oriunda de Basauri, Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, compartió acompañado de una foto donde la actriz luce al natural, sin maquillaje y recostada, lo que deja claro que su condición actual es de reposo y aislamiento.

La actriz de 45 años, quien en la serie es la pareja sentimental del profesor interpretado por Álvaro Monte, pidió que haya solidaridad y generosidad, exhortando a que quien no tenga a qué salir a la calle “que se quede en su casa y proteja a los demás”.

La actriz de 45 años participa en la serie “Alardea”, próxima a estrenarse

“Ahora me tocan 15 días de cuarentena y después ya se verá. Cuidaros mucho”.

Ante esta noticia, la actriz recibió el apoyo de sus seguidores, quienes le infundieron fortaleza mediante sus mensajes de apoyo: “Mucha fuerza Itziar. Tú eres una todoterreno y ese virus lo vas a dejar atrás sin problema. Muchísimo ánimo. Un abrazo.”, “Vas a estar bien, eres fuerte, además eres vasca y ese virus es pequeño delante de la mujer GRANDE que eres. Rezaré mucho por ti y te enviaré todas las energías buenas. Todo va a salir bien”, “Aunque para personas como nosotros no sea algo muy grave, ¡cuídate mucho! Sobre todo, espero que tus familiares estén bien. Me parece muy bien que hagas este tipo de anuncios así la gente se da cuenta de que no es tontería pero que tampoco hay que volverse loco y egoísta como muchos”, fueron algunas de las reacciones vertidas en la red social.

“La inspectora Murillo”, su personaje en la serie, es quien maneja la negociación con el grupo que hace “el atraco del siglo” en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, culminando su golpe con la toma de rehenes. “La casa de papel” en su cuarta temporada es una de las entregas más esperadas en la plataforma de streaming Netflix, y su estreno está previsto para el próximo 3 de abril.