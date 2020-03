Acuerdo entre el Municipio de Tolhuin y ATE

Tolhuin.- El Intendente de esta ciudad, Daniel Harrington, recibió en su despacho a los dirigentes gremiales de ATE Seccional Tolhuin donde se llevó a cabo la firma del acta acuerdo que contempla:



– Incorporar un Plus adicional de carácter No remunerativo y No bonificable de Siete Mil Pesos ($7.000) a las categorías comprendidas entre la 20 y la 10, a partir de los salarios devengados del mes de febrero 2020.

– Incorporar un Plus adicional de carácter No Remunerativo y No Bonificable de Cinco Mil Pesos ($5.000) a las categorías comprendidas entre la 24 y la 21, a partir de los salarios devengados del mes de Febrero 2020.

– El Municipio de Tolhuin se compromete a que, exclusivamente a los trabajadores dependiente del Ejecutivo, se incorpore como ítem a tener en cuenta en el cálculo del concepto “Zona” el incremento salarial del 23% otorgado por el Decreto N° 170/19.