Acusan a Google de ejercer prácticas engañosas para obtener la ubicación de los usuarios

La demanda presentada por cuatro fiscales en EE.UU. busca frenar la geolocalización, crucial para el negocio publicitario en línea.

Una nueva demanda contra Google hace foco en supuestas prácticas engañosas para que los usuarios compartan datos de ubicación, información cardinal para el negocio publicitario en línea. Las quejas presentadas ante la justicia por cuatro fiscales de Washington D.C. y tres Estados procuran frenar el seguimiento y sancionar económicamente a la compañía.

Nueva demanda contra Google: ¿por qué son importantes de los datos de ubicación?

Los demandantes señalan que Google no ofrece a los usuarios mecanismos sencillos para que determinen si su ubicación geográfica puede ser rastreada.

Gracias al seguimiento, Google y otras firmas que participan del negocio publicitario en Internet pueden saber si un usuario frecuenta determinados restaurantes, supermercados, teatros, etcétera.

Tal como señalamos, conocer los recorridos resulta relevante para el despliegue de los anuncios online: cuando una empresa conoce esos datos, entonces crea identidades digitales y consigue un mejor direccionamiento.

Google usa “patrones oscuros” para engañar a los usuarios, según los demandantes

En la presentación judicial se hace referencia a “patrones oscuros” que Google supuestamente emplea en sus servicios para engañar a los usuarios, llevándolos a tomar decisiones que la benefician en forma directa.

En la práctica, se trata de características de diseño que, en este caso, instan a compartir la ubicación geográfica.

La demanda apunta a productos como el navegador Chrome y los teléfonos Pixel, ambos propiedad de Google, donde aparecen notificaciones que solicitan ese permiso y que incluso indican que los productos no funcionarán con todo su potencial en caso de mantener desactivado el seguimiento.

“Google afirma que cambiar la configuración de su dispositivo y cuenta protege sus datos”, dijo el fiscal general de Washington D.C., Karl Racine. “La verdad es que desde 2014 Google ha vigilado sistemáticamente a los usuarios sin importar la configuración que elijan”, señaló en referencia a un informe de Associated Press publicado en 2018, que mostró que la compañía revisó la actividad incluso cuando las personas desactivaron la opción en los diferentes servicios.

Siguiendo a Business Insider, los fiscales generales buscan frenar esas prácticas, además de sanciones monetarias para “devolver todas las ganancias y beneficios obtenidos de sus prácticas ilegales”. También están luchando para multar a la empresa por violaciones de la Ley de Protección de la Privacidad del Consumidor.

La respuesta de Google

“Los fiscales generales están presentando un caso basado en afirmaciones inexactas y obsoletas sobre nuestra configuración. Siempre hemos incorporado funciones de privacidad en nuestros productos y brindado controles sólidos para los datos de ubicación. Nos defenderemos enérgicamente y estableceremos las cosas claras”, dijo José Castañeda, vocero de Google.

Un proyecto de ley en EE.UU. busca frenar a los anuncios personalizados de Google y Facebook

La semana pasada, informamos acerca de una iniciativa que avanza en Estados Unidos con el objetivo de frenar la revisión de la actividad de los internautas por parte de las grandes compañías tecnológicas, esto con el fin de mostrar anuncios personalizados. En caso de aprobarse, las prácticas comerciales de firmas de renombre como Meta (Facebook) y Alphabet (Google) se verían fuertemente afectadas.

Presentado por tres representantes del Partido Demócrata, el proyecto lleva por nombre The Banning Surveillance Advertising Act, en español “Ley de Prohibición de Publicidad de Vigilancia”.

Actualmente, los principales servicios online examinan la actividad de los usuarios para que las publicidades que aparecen en pantalla sean afines a los intereses de los internautas. El debate propone revisar cuán lícita esa práctica.

En caso de que la propuesta sea aprobada, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) tendrá facultades para hacer cumplir la ley contra cualquier empresa que infrinja la normativa, y también permitiría a los ciudadanos iniciar acciones civiles contra entidades que crean que están incumpliendo la ley.

Una de las demandantes equiparó las prácticas de las compañías relativas a los anuncios en línea con la vigilancia. “El modelo comercial (…) se basa en la recopilación y el acaparamiento indecoroso de datos personales para permitir la orientación de los anuncios”, dijo en un comunicado la demócrata Anna Eshoo.

”Esta práctica perniciosa permite que las plataformas online persigan la participación de los usuarios a un gran costo para nuestra sociedad, y alimenta la desinformación, la discriminación, la supresión de votantes, los abusos de la privacidad y muchos otros daños”, añadió.