Adelanto de Jey Mammón con Jorge Rial: «No sé qué va a pasar conmigo»

El ex conductor habló en exclusiva sobre la gravísima denuncia en su contra. «A Lucas le deseo de corazón que pueda sanar su alma», expresó.

Luego del fuerte descargo que realizó a través de las redes sociales, Jey Mammón brindó una entrevista con Jorge Rial que se verá este viernes en Argenzuela.

Durante Duro de Domar se pudo observar un adelanto de la esperada nota, donde el ex conductor de La Peña de Morfi rompió el silencio y habló por primera vez en un medio de comunicación, tras la escandalosa denuncia por abuso sexual en su contra.

En el pequeño fragmento difundido este jueves por la noche, Rial le consultó el porqué de la nota, y el humorista, explicó: «Quiero contar cómo estoy, y por qué hace una semana no digo nada. Mis amigos me visitan, me contienen. Estoy en shock, paralizado, y tomo clonazepam todo el tiempo».

«Estoy pasando el peor momento de mi vida. No se qué va a pasar. Sí sé algo, es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto. El que quiere, que me acompañe, y el que no, que se quede en el camino», sentenció, visiblemente emocionado.

Por último, Jey le habló a la víctima y denunciante, y expresó: «Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que si dentro de lo que él siente, lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo».