Advierten que con Milei podrían faltar medicamentos para personas con VIH

«Es una realidad que puede y va a ocurrir en caso de que Milei asuma», explicó el referente Claudio Mariani, que se volvió viral por su mensaje en el subte.

Claudio Mariani, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, se volvió viral después de que pidiera públicamente a la ciudadanía que no vote por Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre porque «si el virus no está controlado porque no hay un Estado presente, se puede volver a repetir la pandemia que tuvimos en los años 90 muriéndonos de SIDA».

«La dolarización destruyó la economía del país e hizo que en el año 2001 no tuviéramos medicación», explicó después Mariani , al que acudió este jueves por la tarde para refrescar la memoria del público sobre el largo camino recorrido por la Salud pública en la materia.

«Tengo 57 años y desde el año 1993 que tengo VIH. Viví situaciones similares en el 2001, donde nos quedamos sin medicación por una mala economía», recordó al hacerse eco de la dolarización y la convertibilidad de hace tres décadas.

El miedo es real. Las amenazas «son las propuestas que hace Milei, y están en su plataforma electoral, no es que las estamos inventando ni es una campaña del miedo. Es una realidad que puede y va a ocurrir en caso de que Milei asuma, por eso necesité hacerlo», explicó.

En el video viral se puede ver a Mariani parado en un vagón de la línea B del subte, expresando su mensaje contra La Libertad Avanza y Javier Milei, que tienen en su plataforma electoral una cantidad de conceptos sobre la gratuidad de los medicamentos y la salud pública.

Mariani pidió «que por lo menos tengan conciencia, que tengan memoria de que en un año si el virus no está controlado porque no hay un Estado presente, se puede volver a repetir la pandemia que tuvimos en los años 90 muriéndonos de SIDA» en su mensaje escueto pero contundente.