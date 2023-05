Agenda Mundial Sub 20: qué partidos se juegan hoy martes 23 de mayo

Se juegan la segunda fecha del Mundial Argentina Sub 20 con cuatro partidos por día.

El Mundial Sub 20 se inició este sábado 20 de mayo en Santiago del Estero y San Juan. Más allá del estreno positivo de la Selección Argentina, el primer encuentro fue en el triunfo 1-0 de Nueva Zelanda ante Guatemala en el cruce que abrió las acciones del Grupo A en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La competencia que arrancó con todo en nuestro país finalizará el 11 de junio de 2023 y tendrá consigo muchos partidos importantes donde los jóvenes de todo el mundo tienen la gran posibilidad de empezar a mostrarse a gran nivel.

FIXTURE Y CALENDARIO DEL MUNDIAL SUB 20

MARTES 23 DE MAYO:

. Uzbekistán vs. Nueva Zelanda a las 15 (Estadio Único Madre de Ciudades)

.Estados Unidos vs. Fiji a las 15 (San Juan del Bicentenario)

.Argentina vs. Guatemala a las 18 (Estadio Único Madre de Ciudades)

.Ecuador vs. Eslovaquia a las 18 (San Juan del Bicentenario)

MIÉRCOLES 24 DE MAYO:

.Senegal vs. Israel a las 15 (estadio Diego Armando Maradona de La Plata)

.Italia vs. Nigeria a las 15 (Malvinas Argentinas de Mendoza)

.Colombia vs. Japón a las 18 (estadio Diego Armando Maradona de La Plata)

.Brasil vs. República Dominicana a las 18 (Malvinas Argentinas de Mendoza) .