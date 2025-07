Agredieron al periodista Luis Ventura durante un partido del ascenso y debió ser trasladado a una clínica

Un nuevo episodio de violencia en el fútbol ocurrió este domingo cuando el periodista de espectáculos y director técnico del Club Atlético Deportivo Arenas Luis Ventura fue agredido durante un partido de la Primera C, en el que su equipo enfrentaba a Central Ballester. Sobre el final del encuentro, comenzó una pelea que incluyó a hinchas y jugadores en la que un hombre se le acercó y le pegó una trompada que lo mandó al hospital.

Las imágenes captadas por la cámara dan cuenta del ataque que sufrió el periodista de espectáculos: mientras un grupo de personas se peleaban en el campo de juego, Ventura salía sosteniendo un banquito en su mano izquierda. Cuando estaba llegando a la línea de cal, un hombre se le acercó y sin mediar palabra le pegó un golpe en la cabeza y se fue corriendo.

Tras el golpe, Ventura cayó al piso, en donde estuvo tendido varios minutos. Poco después un grupo de asistentes y jugadores se acercaron a asistirlo.

«Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Se llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia y yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me doy cuenta de que no estoy en condiciones», expresó Ventura minutos más tarde, en comunicación con el programa Infama. El periodista se refería a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio que se realizará este domingo en Palermo.

Agredieron a Luis Ventura durante un partido del ascenso

«Si me tienen que internar me internaré. Puntos no porque lo tengo todo inflamado, a los mejor me tienen que cortar para que me drena la sangre», añadió el periodista, quien afirmó además que no sabe si el agresor lo golpeó con su puño o con algún objeto.

Además, indicó que se encontraba camino al Sanatorio de la Trinidad por sus propios medios. «Avisen que estoy bien», pidió.

Acerca de los incidentes que se dieron durante el encuentro, a los que Ventura definió como «una trifulca en que nos masacraron», el periodista dijo conocer a la persona que le pegó y que ya había agredido a los jugadores de su equipo durante otro partido, en el año 2018.

En comunicación telefónica, Ventura achacó los motivos de la pelea que terminó en la agresión a «un arbitraje tendencioso» y explicó que, sobre el final del partido y con su equipo ganando 2 a 1, el árbitro dio primero 7 minutos de descuento y después otros 3. Fue durante esos minutos adicionales que Central Ballester empató el partido, tras lo cual un grupo de hinchas se metió a la cancha.

Todavía no está confirmado si el periodista de espectáculos, quien también preside APTRA asistirá a los Martín Fierro de Radio que se realizarán este domingo por la noche.