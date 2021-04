Alberto Fernández acusó al gobierno de Macri de no terminar casas por «odio»

El Presidente encabezó un acto de entrega de viviendas en el partido bonaerense de Avellaneda. «Estas casas no las hace el mercado sino el Estado», dijo.

Alberto Fernández acusó al gobierno de Mauricio Macri de no terminar casas por “odio”. «Muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en el 2015 y me pregunto. ´¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no pensé en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”, dijo el presidente.

Asimismo, Fernández señaló que durante los cuatro años del gobierno de Macri se perdió «la posibilidad de darle a cada chico una notebook para que tengan conectividad en su casa».

«Esa fue la tragedia que vivimos. Estamos en una provincia donde durante cuatro años cerraron escuelas y universidades que otros dijeron que no servían y hoy están llenas de estudiantes. Eso es lo que nos diferencia», sostuvo el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita de la ciudad bonaerense de Avellaneda, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Durante el acto, el Presidente recordó el aniversario de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 y destacó la figura del fallecido exmandatario como quien «se expresaba como alguien diferente, impecable en su gestión».

«Es lindo que hoy esta entrega coincida con aquel triunfo maravilloso, el comienzo de una etapa distinta, que tendrá claroscuros pero el saldo final es positivo sin duda», dijo.

Además destacó que, «aun en pandemia, nunca cedimos nuestras banderas y convicciones, como la preocupación por el hambre y los desposeídos», y puso el acento en el carácter crucial de un Estado presente.

«Nada de esto ocurre si el Estado no está presente, porque no lo hace el mercado sino el Estado. Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, para mí es resolverle la vida a la gente», dijo el mandatario.