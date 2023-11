Alberto Fernández analiza irse a España después del 10 de diciembre

El presidente aseguró que tiene propuestas para dar clases en el país ibérico para cuando termine su mandato.

El presidente, Alberto Fernández, confirmó este sábado que analiza «algunas propuestas» para ir a España a dar clases, luego de que el 10 de diciembre finalice su mandato.

«Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adónde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer», dijo Fernández en una entrevista al diario español El País.

Al ser consultado sobre si va a participar del debate interno del peronismo, de cara al futuro, Fernández fue contundente: «Claro que voy a participar».

El mandatario saliente continúa mientras tanto sus trabajos de transición el presidente electo, Javier Milei, de cara al traspaso del mando a principios de diciembre.

Alberto habló sobre su hijo Francisco

Entre otras cuestiones personales, cuando le preguntaron cómo fue criar una familia en una residencia presidencial, Fernández respondió: «Es igual que en cualquier otro lado, solo que con muchísimo más espacio. No me voy de Olivos sin darle un beso a Francisco y llego a Olivos y lo primero que pregunto es dónde está Francisco».

«Para mí fue muy lindo. En un momento muy difícil que me tocó vivir, fue un haz de luz en mi vida», contó sobre su experiencia de paternidad durante su mandato.

La reunión Fernández- Milei: «Sentí que me escuchó. No sé lo que hará»

Sobre su reunión con el libertario en la Quinta de Olivos, Fernández reveló que «lo he hablado y le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado. Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con Biden, con Vladimir Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad».

El todavía presidente reveló que recibió “la preocupación del Gobierno chino” y, en ese marco, advirtió al libertario. “Le he dicho que tenga cuidado con estas cosas. Sentí que me escuchó, no sé lo que hará”, declaró en diálogo con El País.