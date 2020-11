Alberto Fernández defendió el cambio de la fórmula jubilatoria: “Es de los años de Cristina y funcionó bien”

El Presidente rechazó las críticas de Juntos por el Cambio y ratificó el rumbo que tomará el Gobierno. También se refirió a la negociación con el FMI, a la ley del aborto y a la designación de Rafecas. Sobre su aislamiento, afirmó: “Que yo me relaje también está mal”.

Alberto Fernández defendió la fórmula jubilatoria que impulsa el Gobierno

Alberto Fernández, aislado en la Quinta de Olivos por haber estado en contacto con Gustavo Beliz, que contrajo coronavirus, defendió el cambio de la fórmula jubilatoria que impulsa el Gobierno y para hacerlo se apoyó en cómo se aplicó durante los años en que Cristina Kirchner estuvo a cargo del Ejecutivo.

“La fórmula esta es de los tiempos cuando los jubilados en términos reales más mejoraron su ingreso. Es la fórmula de los años de Cristina. Es económicamente muy sostenible. Combina cómo aumentan los salarios y los ingresos fiscales. Diría que el año entrante para los jubilados puede ser muy beneficioso porque seguramente tendremos un rebote y los ingresos subirán mucho”, comenzó.

Y sentenció: “Con esa fórmula en los años de Cristina los jubilados tuvieron un tremenda mejora de sus jubilaciones y con la de Macri perdieron muchísimo. Fue bien pensada en su momento, funcionó bien y creo que es correcto que la volvamos a imponer ahora”.

En sintonía con esto, aprovechó para criticar a Juntos por el Cambio por su rechazo al nuevo cálculo: “A mí me llama la atención, ¿no se acuerdan lo que hicieron con Macri? Qué amnesia colectiva que tienen esas fuerzas. Con la fórmula de Macri perdieron muchisimo».

En el comienzo de la entrevista en Radio Con Vos, el Presidente habló sobre su aislamiento: “Estoy cumpliendo el protocolo que hemos dispuesto. Nos hisopamos todos los que viajamos y dimos todos negativo. Hay una parte que no se ve, que es que yo cada vez que estoy en un acto, tengo al lado mío una ducha de alcohol. Hay muchos cuidados que en las fotos no salen”.

Sin embargo, reconoció que hubo un relajamiento en su comportamiento: “Yo soy todo lo cuidadoso que puedo serlo. Creo que debe pasarnos a todos. Que yo me relaje también está mal. No hay que hacerlo porque el riesgo existe”.

Consultado acerca de la salida de María Eugenia Bielsa, el mandatario tuvo elogios hacia su gestión y afirmó que que no habrá más cambios de gabinete: “María Eugenia hizo un enorme trabajo. Es de los más difíciles que es crear un Ministerio. Esto que parece una cosa muy simple es una cosa dificilísima. Dejó proyectos importantes, ayudó en la creación del Procrear, en las normas sobre alquileres. Hizo un trabajo enorme. Son trabajos que no lucen porque por ahí pocos lo perciben, pero crear un Ministerio es una tarea enorme y ella lo puso en funcionamiento. Solo guardo gratitud y reconocimiento”.

El Presidente dejó en claro que la idea del Gobierno no es ceder ante pedidos de reformas estructurales del FMI: “La política del recorte es igual a lo que el Papa llama política del descarte. Una comunidad integra a todos El Fondo lo sabe desde el instante en que yo llegué a la presidencia. Que nosotros tenemos que ir poco a poco recuperando el equilibrio fiscal, eso es así. Pero no puede ser a costa de los jubilados y de gente que trabaja. Tampoco creo que sea lo que el Fondo está pidiendo porque saben que vienen a un país donde el Presidente está convencido de esto que estoy diciendo. Esto ya lo viví y vamos a salir, nos va a ir bien y vamos a salir adelante. Estoy absolutamente optimista”.

Relacionado a esto, confirmó y justificó que no haya un nuevo pago del IFE: “Mucha gente que lo estaba cobrando hoy volvió a la actividad. Vamos a destinar recursos para los sectores que necesiten auxilio, eso lo vamos a hacer. No es que porque decimos que no va a haber más IFE todos quedaron colgados”.

Sobre la designación de Rafecas como Procurador General de la Nación, uno de los temas que más ríspideces genera en el Gobierno, el jefe de Estado ratificó que sigue siendo su candidato: “Es un hombre de una integridad absoluta, quiero que la justicia se nutra de gente digna y Daniel lo es”. Pero no dio definiciones acerca de lo que impulsa el kirchnerismo en el Senado para que cambien las mayorías en la designación y remoción del cargo: “El tema de los cambios es del Senado, allí no me meto”.

Otro de los puntos fue insistir en que el proyecto para legalizar el aborto será enviado este año: “Lo vamos a enviar antes de que concluya el período legislativo. En el Senado confío en que podamos tener un debate sano, franco y entendamos una vez más que no es un problema católico. Si sale una ley que legalice el aborto no quiere decir que sea obligatorio. Las cosas están planteadas como blanco y negro y no es así. Es una opción”.

Una discusión sensible a la que hizo referencia, a raíz de que hoy se legalizó el autocultivo para uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias, fue a la posible legalización de la marihuana: “Son debates que están pendientes en la sociedad. Si encuentro a un grupo de chicos con un porro en el bolsillo y digo que luche contra el narcotráfico, es una falacia. Ya en el caso Bazterrica la Corte ha dicho mil veces que la tenencia de marihuana para consumo personal no es delito y todavía las policías de todo el país siguen haciendo estadísticas de lucha contra el narcotráfico con chicos que tenían un porro. Eso deja tranquilo a la hipocresía, nada más».