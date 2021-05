Alberto Fernández: «La pandemia nos encontró desprovistos de conectividad»

El Presidente encabezó este martes la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso, que brindará más 600 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias, junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

El presidente Alberto Fernández anunció este martes la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso que, con una inversión de 20.000 millones de pesos, brindará 633.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad. Del acto que se realiza en Ezeiza, participan además el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

«Es un día de alegría francamente porque el acceso a internet para un niño, una niña, un joven es lo que en mi época era poder acceder a un libro o a una biblioteca. Vivimos en un tiempo donde el conocimiento es central, las sociedad ricas son las que se educan y desarrollan la ciencia y la tecnología», remarcó Fernández.

El Presidente luego habló de la importancia que el desarrollo de las sociedades sea bajo los «criterios de igualdad», y agregó: «Una vez dije que no me vengan con la ‘meritocracia’ fui muy vapuleado por eso, el mérito existe y de eso no cabe ninguna duda, pero para que valga como tal exige que todos partan desde el mismo punto de partida porque sino algunos parten con ventaja y el mérito de los que están más atrás no alcanza para llegar a la meta».

«Tratar de que todos partan de un mismo punto tiene mucho que ver con esa sociedad igualitaria de la que hablamos y hacia la que aspiramos», aseguró el Presidente.

Luego el mandatario hizo un paralelismo entre el Peronismo y el discurso de Joe Biden en donde habló sobre la importancia de pelear por los derechos sociales y laborales a través de la sindicalización, y lanzó el mayor programa de empleo de la historia de los Estados Unidos promoviendo la obra pública, y señaló que es la misma decisión que tomó su administración en nuestro país y que ha permitido recuperar muchas de las fuentes de trabajo que se perdieron en nuestro país durante la pandemia.

«Cuando nosotros decimos que ponemos en marcha este plan para llevarle a los chicos y chicas argentinas el acceso a internet para poder estudiar, lo hacemos construyendo estas computadoras en 8 empresas argentinas, que nos van a dar 700 mil notebooks al cabo de este año” y subrayó que es exactamente la misma cantidad de computadoras que entregó la administración de Mauricio Macri durante los 4 años de su gobierno, en contraposición a Cristina Fernández de Kirchner que entregó 5 millones durante su mandato.

«Esto está acompañado de otro plan de conectividad que es el de llevar fibra óptica a todo el país y eso lo hace le Estado, que es quien más conectividad tiende, porque en los años que me precedieron esperaron que lo hicieran los capitales privados pero ellos van donde es negocio. Nosotros lo llevamos donde hay una necesidad, porque donde hay una necesidad hay un derecho, y esa es la gran diferencia que tenemos», dijo Fernández citando a Eva Perón.

El Presidente manifestó que comprar nacional es generar trabajo, «nosotros pensamos en nuestra gente y otros piensan en sus negocios», y apuntó que él tiene la obligación moral de volver a poner en marcha el plan que inició la ex Presidenta porque «todos los chicos tienen que tener derecho a la educación en un tiempo muy difícil en donde la pandemia no nos da respiro».

«Voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama y reivindica el estado de derecho, y que respeta las sentencias judiciales, pero que también hace más de 30 años que lo enseño en la Facultad de Buenos Aires no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias, pero es el tiempo que me ha tocado y debemos luchar contra eso», expresó Fernández acerca del fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales.

En la misma línea, el mandatario proclamó:

«Lo que debemos hacer es estar más unido que nunca. El virus es el verdadero enemigo y nada de lo que hacemos es para complicarle la vida a alguien, lo hacemos para preservar la salud de nuestra gente y contra eso dicten las sentencias que quieran, porque nosotros vamos a hacer lo que debemos».