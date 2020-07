Alberto Fernández les pidió a los acreedores que “ayuden a la Argentina a salir de la postración”

El Presidente habló ante empresarios e inversores en el Consejo de las Américas. “No es un capricho, no podemos ofrecer más”, dijo sobre la oferta de deuda.

Alberto Fernández mantuvo una conferencia con empresarios e inversores del Consejo de las Américas.

El presidente Alberto Fernández reiteró que el Gobierno no hará una mejora de la oferta de canje tras el rechazo conjunto de tres comités de acreedores. “Esto es lo que podemos hacer. No es un capricho, es sensatez. No podemos estafarlos”, dijo y sostuvo: “Les pido por favor que ayuden a salir a la Argentina de esta postración”.

El jefe de Estado habló en una videoconferencia ante empresarios e inversores del Consejo de las Américas, con sede en Nueva York, y se refirió a la economía pospandemia, las posibilidades de crecimiento del país a pesar de la crisis y del aumento de la pobreza.

Fernández repitió ante la audiencia -entre los que se encontraban fondos de inversión involucrados en la negociación de la deuda-, que el Ministerio de Economía no cambiará su propuesta de pago. Tal como , la distancia entre la postura oficial y la del consorcio de bonistas es de unos U$S3000 millones.

“Llevamos adelante una discusión de buena fe, no es una disputa. Yo no necesito que ‘me sirva’ un acuerdo, sino que el país necesita dejar de preguntarse periódicamente si puede o no pagar su deuda”, dijo el mandatario por videoconferencia desde la Residencia de Olivos.

“Queremos resolverlo pero necesitamos la comprensión de todos. No nos pueden acusar de no haber hecho un esfuerzo enorme. Esto es lo que podemos hacer, no podemos más. Y no es un capricho, es sensatez. No podemos estafar a nuestros acreedores”, continuó el Presidente.

La última oferta de pago realizada por la Argentina a sus bonistas, a principios de julio, agregó unos U$S13.000 millones extra en relación a su primera propuesta de abril, redujo el plazo de gracia, recortó las quitas previstas y subió los cupones de intereses a cobrar por los inversores.

Con todo, el valor de la propuesta alcanzó los 53,5 dólares por cada 100 de deuda. Con la contraoferta realizada el lunes por los tres comités (incluyendo a Blackrock, el fondo más reticente en la negociación), el reclamo de los acreedores se redujo de 60 dólares a 57.

“Yo confío en que van a entender lo que proponemos. Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo con nuestra oferta y es lo último que podemos hacer. Les pido por favor que ayuden a salir a la Argentina de esta postración. Hay muchas posibilidades a futuro y también va a ser lo mejor para los acreedores”, concluyó Alberto Fernández sobre la deuda.

Por otra parte, el mandatario estimó que como consecuencia del coronavirus la pobreza en el país ya ronda el 40%. “No es posible pedirle más esfuerzo a la gente. Hay que sacarla del pozo de la pobreza”, dijo.

Y en ese sentido, llamó a los empresarios a “asociarse” con el Estado para un plan de recuperación pospandemia. “Tenemos muchas posibilidades porque somos un país que estructuralmente tiene muchas riquezas y que necesita la asociación del Estado con el capital privado. El Estado tiene que generar condiciones para que el sector privado invierta”, apuntó.

Por último, sobre las metas económicas de su Gobierno, afirmó: “Para poder pagar necesitamos acumular reservas y para eso hay que exportar. Y para hacer eso necesitamos un precio del dólar competitivo. Y para lograr todo eso necesitamos un superávit comercial”.

“Y hay un objetivo último y es que el equilibrio fiscal se mantenga. Sé que digo esto en medio de una situación en que el Estado en todo el mundo tiene que hacer un enorme esfuerzo. Pero el objetivo no es vivir con déficit”, concluyó.