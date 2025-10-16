Alemania: buscan a un científico argentino que está desaparecido desde el lunes

Un científico cordobés que había viajado en septiembre a Alemania es buscado intensamente desde el lunes último, cuando no se presentó a trabajar y dejó de responder los mensajes de su teléfono celular.

Alejandro Fracaroli es científico e investigador. En septiembre había viajado a Alemania en el marco de una investigación sobre nanotecnología para el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Sin embargo, nada se sabe de él desde el lunes, cuando sus compañeros notaron que no se presentó a trabajar y que su última conexión en Whatsapp había sido más de 20 horas atrás.

Alejandro Fracaroli, el argentino que está desaparecido desde el lunes en Alemania

Fue por ese motivo que los integrantes de su equipo de investigación dieron aviso a las autoridades alemanas, quienes iniciaron una investigación para intentar encontrarlo.

En tanto, su familia contó que la última comunicación con Alejandro fue el mismo lunes de su desaparición, cuando compartieron una videollamada por WhatsApp. Desde entonces, no supieron nada más de él.

Su pareja, Gabriela Furlán, reveló que la charla fue normal y que en esa oportunidad no notó nada raro, aunque por la noche de ese mismo día dejaron de llegarle los mensajes, según el diario La Voz del Interior.

Este jueves un hermano del científico viajó desde Córdoba hacia Karlsruhe, la ciudad en la que vivía Fracaroli, para sumarse a la búsqueda.

En el caso ya tomó intervención el consulado argentino en Frankfurt que emitió una alerta por la desaparición del científico.

Fracaroli es investigador del CONICET y forma parte del Departamento de Química Orgánica de la Universidad nacional de Córdoba (UNC) y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

El científico había viajado a Alemania en septiembre para participar de un proyecto de investigación multidisciplinario en el campo de la química que, estaba previsto, se extendería hasta fines de este año.

Su familia y allegados piden que quienes tengan noticias de su paradero o información que pueda ser relevante para ubicarlo se comuniquen a los teléfonos +34 634 64 10 75 y +49 15560587656.

Cómo es el instituto donde trabaja Fracaroli

El Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) es una organización académica de 200 años de trayectoria donde trabajan unas diez mil personas, seis mil de las cuales son investigadores científicos.

Allí, se desempeñan en campos específicos diferentes como las ciencias naturales, ingeniería, ciencias económicas, humanidades y las ciencias sociales con la meta de además de beneficiar a la gente en la vida cotidiana, realizar inventos prácticos.

Además, unos 23 mil jóvenes estudian en el KIT por su cercanía con los investigadores lo que les aporta una experiencia extra que facilita su graduación.