Alerta de la FDA por la presencia de material radiactivo en camarones vendidos en Walmart

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo este martes en un comunicado que ciertos camarones congelados vendidos en Walmart podrían estar contaminados con material radioactivo, por lo que recomendaron no consumirlos.

Las autoridades sanitarias informaron que están investigando informes de contaminación con cesio-137 (Cs-137) en contenedores de transporte y productos de camarón congelado, que fueron procesados por la empresa de Indonesia PT. Bahari Makmur Sejati, también conocida como BMS Food.

Algunos de estos productos se venden en tiendas de Walmart en 13 estados, incluidos Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental, según la FDA.

Entre los productos se incluyen los camarones congelados de la marca Great Value, según dijo la agencia de salud. «Si compró recientemente camarones crudos congelados en Walmart que coinciden con esta descripción, deséchelos», advirtió la FDA. «No consuma ni sirva este producto».

Los funcionarios de salud aconsejaron a las personas que hablen con sus médicos si creen que han estado expuestos a niveles elevados de este producto, según NBC News.

Los camarones se venden en tiendas de Walmart en 13 estados. Foto: David Paul Morris. Bloomberg.

La forma radiactiva del cesio

El Cs-137 es la forma radiactiva del cesio, «un metal blando, flexible y de color blanco plateado que se vuelve líquido cerca de la temperatura ambiente» y se utiliza para dispositivos médicos y medidores, según la Agencia de Protección Ambiental.

La exposición repetida a dosis bajas de Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer, «como resultado del daño al ADN dentro de las células vivas del cuerpo», dijeron los funcionarios de salud en su comunicado de prensa.

Consumir este producto puede tener riesgos para la salud. Foto: REUTERS. Siddharth Cavale.

La FDA informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) alertó a la agencia sanitaria sobre la detección de Cs-137 en contenedores de envío en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia. Añadió que se les negó la entrada al país a todos los contenedores y productos que dieron positivo en Cs-137.

Los funcionarios de salud también advirtieron que no detectaron Cs-137 en ningún producto por encima de los niveles de intervención derivados actuales para Cs-137, de 1200 Bq/kg.

Sin embargo, la FDA dijo que «el nivel detectado en la muestra de camarón empanizado podría representar un problema potencial de salud» si se combina con radiación en el medio ambiente o de procedimientos médicos.