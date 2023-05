Alerta naranja por tormentas fuertes y granizo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía para este miércoles advertencias por tormentas, granizo, nieve y vientos para distintas zonas del país.

Se espera que regrese el mal clima y las lluvias en varias zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía este miércoles alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo para localidades de al menos cinco distritos.

Regía un alerta naranja por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Provincia, y para Entre Ríos y Santa Fe mientras que el aviso era amarillo para Córdoba.

Además, una advertencia de nivel amarillo por nieve afectaba a zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut; y otra por vientos para áreas de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Alerta por tormentas y granizo

Rige un alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires, y gran parte de la provincia de Buenos Aires; y para el sur de Santa Fe y Entre Ríos. Además, para zonas de Córdoba el aviso de este miércoles es amarillo.

En las zonas con alerta naranja, el área será afectada por tormentas de intensidad moderada o fuerte. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En este caso, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados de manera local.

A su vez, para localidades con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos.

De esta manera, según el organismo, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta por tormentas: recomendaciones

Alerta amarillo:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta naranja:

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por nieve

Rige este miércoles para zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut un alerta amarillo por nieve.

El organismo informó que el área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 50 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, el fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.

Recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por vientos

En diferentes localidades de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz rige este miércoles un alerta amarillo por vientos.

El área será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.