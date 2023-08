Alerta por tormentas fuertes y granizo en la Ciudad y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía para este martes advertencias por tormentas y granizo para CABA y el Gran Buenos Aires.

Luego de un fin de semana con buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, se esperaba que este lunes feriado cerrara el fin de semana largo con tormentas fuertes y granizo, que podían mantenerse en la madrugada del martes, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo emitió un alerta amarillo que regía este lunes por la noche y el martes en la madrugada para la Ciudad y localidades del conurbano bonaerense. El aviso también se extendió para zonas del sur de Entre Ríos.

Alerta amarillo por tormentas y granizo

Rige este martes un alerta amarillo por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y en el sur de Entre Ríos.

El organismo informó que el área será afectada por chaparrones y tormentas, algunas de las cuales pueden ser fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el SMN, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarillo por tormenta: recomendaciones

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.