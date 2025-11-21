Alpine está por sumar a un gurú de la F1 para 2026: Jason Somerville, el hombre que le puede devolver la sonrisa a Franco Colapinto

Mientras Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly están transitando el último tramo de una complicada temporada en la Fórmula 1, el equipo Alpine ya se prepara para un año próximo mejor. En ese camino, la escudería francesa podría sumar a sus filas a Jason Somerville, quien hasta hace unos días se desempeñaba como jefe de aerodinámica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

De acuerdo con lo informado por el sitio especializado Motorsport, Somerville, quien como responsable de aerodinámica tuvo un papel importante en la definición del nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2026, presentó su renuncia al cargo la semana pasada y comenzará un período de inactividad contractual antes de iniciar un nuevo vínculo laboral (un requisito obligatorio en estos casos) y comenzar su nueva tarea.

“Podemos confirmar que Jason Somerville, jefe de aerodinámica, dejará la FIA. Jason cumplirá con todo su período de preaviso, incluido el período de inactividad contractual. Durante esta transición, Jason dedicará su tiempo a proyectos no sensibles y no relacionados con la Fórmula 1. El acceso a información sensible y confidencial ha sido ajustado en consecuencia, en línea con nuestros procedimientos estándar de salida”, explicó un portavoz de la FIA al que tuvo acceso Motorsport, quien agradeció a Somerville por su “valiosa contribución a la organización”.

Si bien en las últimas semanas se propagaron rumores que vinculaban a Somerville con el nuevo equipo Cadillac, que se incorporará en 2026 a la categoría reina del automovilismo mundial, su destino finalmente parece ser Alpine, al que se incorporaría en mayo del año próximo, cuando complete el período de inactividad contractual de seis meses. Si ello sucede, Somerville se reencontraría con el director general de Alpine, Steve Nielsen, con quien trabajó tanto en la FIA como en la empresa Formula One Management.

Durante su período de inactividad contractual, Somerville seguirá formando parte de la FIA, pero trabajará en proyectos ajenos a la Fórmula 1 y no tendrá acceso a información sensible relacionada con equipos rivales de Alpine en la Fórmula 1, a medida que estos se preparan para los cambios reglamentarios generales de 2026, que incluyen la introducción de la aerodinámica activa.