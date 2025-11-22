Amazon Bazaar en Argentina: así compite con Mercado Libre en precios, tiempos de entrega y devoluciones

La llegada de Amazon Bazaar a la Argentina suma un nuevo competidor al universo del comercio electrónico local que capitaliza el únicornio local, Mercado Libre; aunque en los último tiempos las chinas Shein y Temu se volvieron furor en el rubro «low cost» por tener productos populares a muy bajo precio.

La nueva app disponible para celulares iPhone y Android—una extensión de la experiencia de compras de Amazon Haul, quien ofrece productos a menos de 20 dólares— busca seducir al público con ofertas en todo tipo de rubro: moda, hogar y estilo de vida a precios muy bajos, muchos por menos de $13.500.

En un mercado local cada vez más competitivo, Amazon Baazar ofrece un esquema de servicio distinto al de la tienda tradicional y Mercado Libre, la referencia a nivel regional. Pero, ¿cuál de las dos plataformas responde mejor a las necesidades básicas de los usuarios argentinos?

Envíos

Las compras realizadas en Amazon Bazaar se entregan en un plazo de una a dos semanas, según el punto del país, y no forman parte del programa Amazon Prime, por lo que no incluyen envíos gratuitos automáticos. Los pedidos que superen el monto mínimo de compra de 35.000 —que varía según la categoría— tienen envío sin costo, mientras que los más pequeños pagan una tarifa estándar.

En cambio, Mercado Libre mantiene su ventaja logística: a través de Mercado Envíos, ofrece entregas en 24 o 48 horas en casi todo el país, e incluso envíos en el día en grandes ciudades. Además, el programa Mercado Puntos permite obtener envíos gratis a partir de determinados niveles de usuario.

La logística en Mercado Libre. Foto: Jonne Roriz/Bloomberg

El sistema de devoluciones también marca diferencias. Amazon Bazaar permite devolver productos sin costo dentro de los 15 días posteriores a la entrega, siempre que estén en su empaque original, sin uso y con todos los accesorios.

Las devoluciones se gestionan desde la app y están cubiertas por la «Garantía de la A a la Z», que protege las compras en caso de fallas, envíos erróneos o demoras injustificadas.

Una vez que Amazon reciba y procese el producto devuelto, se procede con el reembolso del monto correspondiente, según las políticas de la empresa fundada por Jeff Bezos.

En Mercado Libre, en tanto, los productos nuevos pueden devolverse dentro de los 30 días, mientras que los usados o reacondicionados tienen un plazo de 14 días. Si el artículo presenta fallas, el comprador puede iniciar un reclamo y coordinar una solución con el vendedor.

A todo esto, el reembolso se realiza entre 1 y 3 días hábiles después de la recepción del producto, o incluso de forma inmediata a través de Mercado Pago.

Descuentos, carritos separados y precios dinámicos

Marcos Galperin (Mercado Libre) y Jeff Bezos, fundadores de Mercado Libre y Amazon Bazaar.

Amazon Bazaar busca atraer a los usuarios con un modelo de descuentos progresivos: cuanto más se agrega al carrito, mayor es el porcentaje de descuento en el total de la compra. Además, mantiene los “precios tachados”, que indican el valor promedio de los últimos 90 días para mostrar de forma clara los ahorros.

Una particularidad es que el carrito de compras es independiente del resto de Amazon: los productos de Bazaar se almacenan aparte, con su propio ícono dentro de la app. La iniciativa no está disponible para clientes de Amazon Business, y su catálogo apunta más a compras impulsivas o de bajo valor, similar al esquema de Shein o Temu.

Mientras Mercado Libre apuesta por la velocidad, la logística local y la red de vendedores argentinos, Amazon Bazaar se posiciona como una alternativa de precios ultra bajos y compras internacionales simplificadas, aunque con plazos más largos y un sistema de devoluciones más acotado.

Por ello, la nueva apuesta de Amazon en Argentina podría captar a los usuarios que buscan variedad y bajo costo, especialmente los que hasta ahora habían encontrado respuestas en plataformas como Shein o Temu; mientras que Mercado Libre conserva su fortaleza en el envío rápido, la financiación local y la atención postventa inmediata.