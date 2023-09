América levanta el Bailando 2023 a menos de una semana de su comienzo: los motivos

Este jueves habrá un importante cambio en la programación de América que deja afuera a Marcelo Tinelli. Enterate en la nota.

El Bailando 2023 debutó este lunes en la pantalla de América y tras tres galas que obtuvieron muy buenos números de rating y metieron al canal en la batalla por encabezar la lista de los más vistos durante el prime time, este jueves el ciclo de Marcelo Tinelli no se emitirá por decisión del canal.

Al igual que Telefe con Got Talent Argentina, la emisora liderada por Daniel Vila decidió no transmitir su big show debido a que en el mismo horario tendrá lugar el partido de Argentina vs. Ecuador en las eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

CÓMO SERÁ LA GRILLA DEL JUEVES SIN EL BAILANDO

Con la ausencia del Bailando 2023 en la grilla, el canal de Palermo tendrá un prime time igual al de antes del estreno del concurso de baile conducido por Marcelo Tinelli, es decir, de la siguiente manera:

20:00 – 22:00 – LAM

22:00 – 23:15 – Noche al Dente

A partir de las 23:15 – Polémica en el Bar

Vale destacar que, según la promoción del canal, la emisión que se pondrá al aire del ciclo de Fer Dente será un programa especial.