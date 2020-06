ANDRADE: “ESTABLECIMOS GUARDIAS LAS 24 HORAS PARA CONTENER A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y PERSONAS MAYORES EN ESTA SITUACIÓN”

El Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia continúa trabajando para dar respuesta a las necesidades que surgen en el marco del distanciamiento social por la pandemia del Covid 19.



Al respecto la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Ana Andrade señaló que “estamos en un marco excepcional dentro de todas las planificaciones que teníamos desde la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. No solo tenemos el área del sistema de protección a cargo, que estamos reviendo sino que además trabajamos con género y personas mayores. Tenemos un recurso humano muy potente, abocado a la comunidad en este proceso de pandemia y es muy bueno contar con compañeros y compañeras que ponen el cuerpo frente a estos cuadros sociosanitarios y de seguridad que debemos contener”.

Por otro lado, destacó que tener una lógica interministerial “nos permitió dar respuesta y contener a los grupos de riesgo que en este caso son las personas mayores y los niños, niñas y adolescentes. Generamos números de teléfonos de contacto específico para poder denunciar situaciones que se fueran dando dentro de cada ámbito. Es por eso que desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia establecimos equipos de guardia las 24 hs del día, lo cual hace que el trabajo no solo se limite a las instancias judiciales sino también a la demanda espontánea, porque la idea es tratar de contener y que no se judicialice a las infancias y adolescentes”.

En cuanto a la modalidad de trabajo remarcó que “a nivel interno realizamos cambios en términos estructurales y de equipos, porque entendimos que existen una serie de programas que no se condicen con la normativa vigente y esto implica un trabajo de base. Estamos tratando de fortalecer el sistema de protección porque el trabajo de los compañeros y compañeras siempre fue el de poner el cuerpo, pero también es una realidad que tenemos mucha falta de profesionales en las áreas lo que hace más compleja la intervención dentro de las situaciones que se van dando”.

Al finalizar la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que “estamos trabajando mucho en capacitación de Ley Micaela para la Secretaría y todo el Ministerio. Ahora recibimos otra propuesta para trabajar con los equipos acompañantes y cuidadores dentro de las residencias. Tiene que ver con la presentación de un Fondo Específico de la Niñez, Adolescencia y la Familia para poder contar con recursos económicos específicos para los niños, niñas y adolescentes de la provincia. Son herramientas que no existían y esta gestión está tomando la posta para poder atender estas cuestiones. Se trata de políticas públicas enfocadas en los niños, niñas y adolescentes”.