ANMAT prohibió una serie de productos capilares: qué marca no hay que comprar

Según alertó la Anmat, se trata de cosméticos ilegítimos, de los que se desconoce sus condiciones de elaboración y por lo tanto potencialmente perjudiciales para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización en todo el país de una serie de productos para el cuidado del pelo.

Lo hizo por medio de la Disposición 7392/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que quedó plasmada la prohibición del «uso y comercialización en todo el territorio nacional de los siguientes productos: 1.- Luxury Cosmetics Shock de Keratina Premium, keratina y colágeno, reducción de freez y volumen. 2.- Luxury Cosmetics Alisado Zero extra fuerte. 3.- Luxury Cosmetics Shampoo neutro premium pre tratamientos, pH neutro, detox, equilibrante, cabellos grasos. 4.- Luxury Cosmetics Alisado ZERO, zero formol extra brillo, argan oil. 5.- Luxury Cosmetics oro líquido lluvia capilar argán. 6.- Luxury Cosmetics máscara capilar nutrición, hidro nutrition, anti frizz, brillo HD. 7. Luxury Cosmetics Lifting capilar con lanolina. Reparación de cabellos frágiles y dañados, máximo brillo y humectación. 8.- Luxury Cosmetics Shock de Keratina Premium, keratina y colágeno, reducción de freez y volumen. 9. Luxury Cosmetics Alisado Zero. Zero formol extra brillo. Argan Oil. 10 Luxury Cosmetics Alisado Zero chocolate plastificado. Zero formol extra brillo. 11. Luxury Cosmetics Nutrición acondicionador post tratamientos reparador, colágeno y oliva. 12. Luxury Cosmetics Acondicionador con Keratina, desenredante, sin freez, todo tipo de cabellos, uso diario. 13. Luxury Cosmetics Acondicionador matizador violeta, matiza tonos amarillos, realza y restaura el color. 14. Luxury Cosmetics Alisado Zero. Zero formol extra brillo. 15. Luxury Cosmetics Shampoo Matizador violeta. 16.- Luxury Cosmetics Shampoo matizador azul. 17 Luxury Cosmetics Acondicionador con Keratina, desenredante, sin freez, todo tipo de cabellos, uso diario. 18. Luxury Cosmetics Gel de ducha jabón líquido para todo tipo de piel. 19. Luxury Cosmetics Oro líquido lluvia capilar argán, Controla el freez, sella cutículas, desenreda brillo HD, aceite de argán, protector térmico. 20. Luxury Cosmetics Lluvia capilar keratina y pantenol, nutre y aporta brillo, realza tonos, reduce freez, termoprotector. 21. Luxury Cosmetics Shampoo neutro premium pre tratamientos, pH neutro detox equilibrante, cabellos grasos. 22. Luxury Cosmetics Shampoo post tratamientos reparador, reparación intensa, enriquecido con keratina. 23. Luxury Cosmetics Nutrición acondicionador post tratamientos reparador, colágeno y oliva.

De acuerdo con la Anmat se trata de productos «cosméticos ilegítimos, de los que se desconoce el establecimiento a cargo de su elaboración, y/o productos sin documentación de producción y control para los que no es posible garantizar su seguridad y calidad» y por lo tanto potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.