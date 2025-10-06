ANSeS: a cuánto estará la jubilación mínima en el mes de octubre 2025

La jubilación mínima es uno de los haberes más consultados cada mes, ya que impacta en millones de jubilados y pensionados de todo el país. En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) aplicará un nuevo incremento según la fórmula de movilidad previsional, lo que modificará los montos que percibirán los beneficiarios.

Además del ajuste establecido por ley, ANSeS confirmó que seguirá vigente un bono extraordinario mensual, que se suma al haber previsional y representa un refuerzo clave para quienes perciben la mínima. Este bono mantiene un valor fijo, mientras que el haber base se actualiza por el índice de inflación.

El calendario de pagos de octubre también ya fue definido y, como cada mes, se organizará por terminación de DNI y por tipo de prestación, diferenciando entre quienes cobran la mínima y aquellos que superan ese umbral. De esta manera, los jubilados y pensionados podrán conocer con anticipación las fechas exactas de cobro.

Se confirmó el aumento para jubilados y pensionados en octubre.

A estos aumentos se suman también actualizaciones en las asignaciones familiares y universales, que tendrán nuevas escalas a partir del mismo mes. Con este esquema, octubre llega con múltiples definiciones que involucran no solo a jubilados, sino también a titulares de la AUH, prenatal, cónyuge y otras prestaciones.

Para octubre de 2025, la jubilación mínima para quienes cumplen con los requisitos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se fijará en aproximadamente $326.304,88, un valor que se ajusta según la fórmula de movilidad vigente respaldada por el Decreto 274/24.

Ese monto base corresponde al haber actualizado de la jubilación mínima. Pero además, quienes perciben ese piso recibirán un bono extraordinario de $70.000 que se suma automáticamente, con lo cual el total a cobrar para la jubilación mínima ascenderá a $396.304,88.

El ajuste aplicado en octubre se basará en un incremento del 1,88%, tomando como referencia la inflación registrada en agosto. Cabe destacar que el bono de $70.000 se mantiene congelado y no sufre ajustes, por lo que el “aumento real” de la prestación mínima resulta inferior a la inflación efectiva del período.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025. Foto Marcelo Carroll / Archivo Clarín

Este esquema —implica que aunque la jubilación mínima suba nominalmente, el poder adquisitivo puede erosionarse frente a precios que crecen más rápido. Por eso, muchos analistas advierten que el mecanismo puede perder eficacia como herramienta de contención ante la inflación.

En síntesis: la jubilación mínima para octubre 2025 estará en $326.304,88 de base, sumando el bono extra, llegará a $396.304,88. Es importante tener presente que esas cifras pueden variar ligeramente según actualizaciones definitivas de ANSeS u oficialidad del cronograma.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en octubre de 2025

DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre