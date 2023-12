Antonio Ríos habló sobre la condena a su hijo por abuso sexual

El cantante de música tropical contó que ya apelaron el fallo y aseguró que esperan un segundo juicio porque para su padre el joven «es inocente».

Según determinó la Justicia, Arnaldo Daniel Ríos abusó de la sobrina menor de edad de su expareja, a quien amenazaba con su arma reglamentaria de policía.

Ríos fue condenado este martes a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una nena. El artista, quien en todo momento se mantuvo firme ante la presunción de inocencia del imputado, reaccionó a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Lomas de Zamora.

Qué dijo Antonio Ríos sobre la condena a su hijo por abuso sexual

Su padre, el artista Antonio Ríos, referente de la cumbia, se pronunció sobre este revés judicial en la causa contra el exfuncionario policial. Sin embargo, cuando se le consultó sobre el próximo paso a dar a partir de la decisión, el artista se mostró prudente y contestó: “Yo no puedo hablar de nada porque todo sigue, no está todo terminado. Mi hijo es inocente”. Y sumó: “Ya apelamos y va todo a Casación. No se puede hablar tanto porque tenemos todo a favor”.