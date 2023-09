Apple presentó el iPhone 15: cuánto cuesta y cuándo sale

La nueva serie de celulares de Apple tendrá el chip A16 Bionic, que mejora el desempeño de la batería, además de un procesador un 10% más rápido que el previo.

Apple presentó este martes su nueva serie de celulares durante su evento anual: así son los modelos iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, que estarán disponibles en Estados Unidos a fin de mes en tonos azul, rosado, verde, amarillo y negro.

Desde sus oficinas centrales en Cupertino, California, la meca tech del oeste de los Estados Unidos, el Apple Event incluyó demostraciones de relojes inteligentes y dispositivos hogareños, pero además fue la presentación oficinal del iPhone 15 en todas sus variantes.

Cuánto costará el iPhone 15:

El iPhone 15 tendrá un precio aproximado de U$S 959; el iPhone Plus, uno de U$S 1.109; el iPhone 15 Pro costará U$S 999 y el iPhone 15 Pro Max saldrá U$S 1.199, anunciaron.

Cuándo saldrá a la venta el iPhone 15:

La nueva serie de celulares de Apple podrá ser «preordenada» a partir del 15 de septiembre de 2023 y desde el 22 del mismo mes estarán disponibles en las tiendas de los Estados Unidos.

Qué características tiene la serie de iPhone 15:

Isla dinámica, que permitirá a los usuarios ver las notificaciones de dos aplicaciones a la vez.

Pantalla Super Retina XDR, que le da el doble de brillo que el iPhone 14.

Escudo cerámico para proteger las pantallas mejor que cualquier cristal.

Chip de 3 nanómetros, CPU de 6 cores, todo para hacer el teléfono 10% más rápido.

Cámara de 48 megapíxeles con función «Telephoto», que permitirá sacar fotos y videos a corta distancia con nitidez.

Machine learning para que la cámara detecte cuando hay una persona en el cuadro.

Find My iPhone, una función para poder localizar a un usuario cuando comparta su localización por mensaje de texto.

Roadside Assistance, por ahora sólo en Estados Unidos, para permitir localizar a la persona sin importar cuán remota sea su ubicación.

Botón de Acción para personalizar las aplicaciones y programas que la persona quiera tener a mano.

El chip A17 Pro estará disponible sólo en iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max para facilitar el uso de plataformas streaming sin ralentizar el funcionamiento resto del aparato.

El A16 Bionic, que mejora el rendimiento de la batería, estará en todos los celulares de la serie 15.

Se carga con un cable USB tipo C, que también servirá para el iPad o los Air Pods.