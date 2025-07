ARCA fuera de servicio: reclamos de contribuyentes, contadores y del agro por la caída del sistema en una fecha clave

La página web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplaza a la histórica AFIP, tiene problemas en su sistema y la página web se encuentra caída desde este miércoles, complicando a contribuyentes y contadores en una fecha clave como es el fin de mes.

El problema ocurre en pleno cierre de mes y durante el periodo de recategorización del Monotributo, lo que genera reclamos por parte de sectores como la agroindustria y contadores públicos, quienes señalaron las dificultades para cumplir con los trámites obligatorios.

La página principal se ve sin ningún inconveniente, el problema surge cuando el contribuyente intenta loguearse. A partir de ahí, en solo segundos la página aparece caída.

Esto obligó a que ARCA desde su cuenta de X cuelgue un alerta que indica: «Momentáneamente estamos experimentando problemas con los sistemas de ARCA. Estamos trabajando para activarlo a la brevedad».

ARCA con problemas

El organismo aseguró que ya se encuentran trabajando para restablecer el sistema “a la brevedad”, pero no informó aún una hora estimada para la normalización del servicio.

Desde la agencia no se aclaró si se trata de una falla interna, una actualización del sistema o un hackeo externo.

Un gran inconveniente genera entre los contribuyentes que tienen pocos días para la recategorización del Monotributo y para los contadores que trabajan a contrarreloj para las presentaciones de fin de mes.

Paradójicamente, ARCA recordó en las últimas horas que quedan pocos días para la recategorización. Este es un trámite por demás necesario para aquellos contribuyentes que necesiten actualizar sus datos en el caso de que excedan el límite de ingresos contemplado en su actual categoría.

No todos los monotributistas deberán realizar esta formalidad. Consiste en una actualización basado en los ingresos facturados en los últimos 12 meses para ubicarse en la categoría que corresponda y no recibir ninguna sanción de parte del ente.

Vale recordar que no todos los monotributistas deberán realizar este proceso que consiste en una actualización basada en los ingresos facturados en los últimos 12 meses. Si no se realiza la recategorización, la ex AFIP puede hacerlo de oficio o sancionar al que esté en falta.

Otras quejas surgen de los contadores, la cuenta en X el Blog del Contador expresó: «¿Alguien de va a dar alguna explicación lógica en algún momento sobre el desastre que es la página?».

Las quejas diseminadas por la red X

Desde paginas de profesionales como contribuyentes comunes se multiplican las quejas por la falta de posibilidad de ingresar a ARCA:

Si bien el tema explotó este miércoles, desde el martes aparecen algunos reclamos de imposibilidad para realizar la recategorización del monotributo.

El período para realizar el trámite de recategorización se encuentra habilitado desde el 15 de julio y se extenderá hasta el 5 de agosto inclusive. Es decir, quedan exactamente seis días para realizar el trámite.

Monotributo ARCA: paso a paso para recategorizarse

Entrar al sitio oficial del Monotributo ARCA y hacer clic en “Ingresar al portal con clave fiscal”

Ingresar CUIT y clave fiscal

Seleccionar la opción “Recategorización”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite

Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro

Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar

Cargar los datos

Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses.

Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad

En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”

Verificar y confirmar

El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados

Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos

Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”

El trámite podrá hacerse por la aplicación de ARCA para celular

Los contribuyentes visualizarán de forma automática la facturación anual