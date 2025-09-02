Argentina vs Venezuela: cuándo juega la Selección por las Eliminatorias 2026

En septiembre se disputarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Argentina enfrentará primero a Venezuela y cerrará su participación ante Ecuador, ya con la clasificación asegurada y el liderazgo de la tabla.

Argentina marcha primera en las Eliminatorias y ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo cual será una buena oportunidad para que Scaloni pruebe jugadores y también para despedirse de su gente de manera oficial.

Luego es posible que la Selección realice giras por Estados Unidos y también podría disputar amistosos en África y Qatar, en la previa de la máxima cita.

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental.

Cuándo es el partido entre Argentina y Venezuela

El partido entre Argentina y Venezuela será el jueves 4 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio Monumental.

Dónde y cómo ver a la Selección argentina vs Venezuela

El partido entre Argentina y Venezuela se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Se espera que la preventa de entradas esté disponible una semana antes del encuentro.

Argentina llega líder y clasificada al Mundial 2026

La Selección encabeza la tabla de las Eliminatorias sudamericanas y ya tiene asegurada su presencia en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido ante Venezuela se jugará con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de la clasificación.

Después de Venezuela, Argentina visita a Ecuador en Quito

El encuentro frente a Venezuela en el Monumental será el último partido de la Selección como local en estas Eliminatorias. Luego, cerrará su participación el martes 9 de septiembre contra Ecuador, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, para completar el calendario clasificatorio.