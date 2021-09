Así fue la presentación de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Con una felicidad plena, la pareja posó para las cámara juntó al recién nacido. “Nos vamos a casa”, anunció el doctor.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot a la salida del Sanatorio Mater Dei.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se retiraron sonrientes esta mañana del Instituto Médico Mater Dei junto a Emilio, su hijo recién nacido. La pareja posó para las cámaras y presentó al bebé ante los medios de comunicación. Con looks informales y una alegría inmensa, ambos estuvieron muy relajados y disfrutaron del momento. “Nos vamos a casa. Gracias a la doctora Blanco y su equipo”, celebró el nutricionista en su cuenta de Twitter.

Emilio nació el viernes, minutos después de la medianoche. Su llegada fue toda una sorpresa porque Pasquini tenía la cesárea programada para el 22 de septiembre. Sin embargo, Emilio se adelantó y la espera terminó. “Pesó 3,300 kg y se prendió enseguida a la teta. Mi mujer no lo quiere dejar en la cuna, lo tiene a upa todo el tiempo”, contó el médico en diálogo con Nosotros a la Mañana (eltrece).

El pasado 20 de junio, el especialista en nutrición se había referido a las emociones que le generaba volver a ser padre a los 83 años. “Estoy con todos los temores y las dudas que corresponden. Como si fuera un padre primerizo. Después de haber tenido a mi hija Reneé hace más de 50 años y Adrián hace más de 40, ya mucho no me acuerdo cómo es la experiencia”, contó .

Por su parte, Pasquini utilizó sus redes sociales para describir detalladamente cómo fue el día del parto. “Había estado atendiendo por la mañana y la tarde, luego había estado haciendo un vivo, fuimos a cenar y le dije a Alberto ‘Me duele un poco la panza’… Era distinto a lo que venía sintiendo, así que le conté a mi obstetra que me dijo que por las dudas me hiciera un monitoreo”, relató.

Luego, conmovida, añadió: “Para ese momento ya había entrado en trabajo de parto. Siempre tan precavidos nosotros… Claramente no habíamos salido más que con lo puesto y así fue como a las horas llegó Emilio”.

Pasquini reveló que ella “no paraba de temblar y llorar”, pero destacó como su esposo, a pesar de estar tan asustado como ella, la acompañó y le hizo sentir que todo iba a salir bien. “Ahora estoy con los dos amores de mi vida: el que me hacía y hace tener ganas de levantarme todos los días y ahora el que suma a este sentimiento”, sostuvo.

Como cierre del posteo, reflexionó sobre lo que significan Alberto y Emilio en su vida. “Son las dos personas por las que daría todo, por esas donde la racionalidad no cuenta, las que hacen afrontar lo que sea necesario, las que hacen que no me importe nada por verlos a ellos bien… Son mi vida entera, es por lo que luchamos, es lo que tantas lágrimas me costaron y acá los tengo conmigo. Mi familia”, concluyó.