Asi fue la presentación de la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera

El evento contó con la presencia de varios famosos, entre ellos Wanda Nara, quien fue ovacionada por el público.

El ex boxeador Marcos «Chino» Maidana y el youtuber uruguayo Yao Cabrera protagonizarán un pelea, y este martes se confirmó la fecha. En una rueda de prensa que se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires se presentó el encuentro entre «el más querido vs. el más odiado» que se realizará en Dubai en 2022.

El Chino Maidana, de 38 años, volverá a subirse a un ring después de siete años de ausencia. La fecha elegida será el 5 de marzo del próximo año, será una pelea a modo de exhibición contra el influencer de 24 años.

El evento contó con la presencia de varios famosos, entre ellos Wanda Nara que compartió la mesa con los peleadores y fue ovacionada por el público. Fernando Burlando, a quien le pertenece la parte legal del evento, y Alex Caniggia también estuvieron sumando al Mago sin dientes, la Tota Santillán y Felipe Pettinato.

Maidana en la conferencia, expresó: «Muchas gracias a todos por venir. Me siento un poco raro porque hace siete años que dejé de boxer y que no vivo algo así. La última pelea que hice fue contra Floyd Mayweather y me pasó algo parecido. Me gusta que mucha gente esté apoyando al boxeo porque nosotros estamos apostando mucho y trabajando muy duro. Aguante el boxeo».

Por otro lado, Wanda Nara también habló: «Nunca vi en persona una pelea, me encantaría ir a Dubai. Si es posible ver esta pelea porque creo que va a ser increíble, como lo es esta convocatoria. Me encanta el deporte y me encanta el boxeo, que lo veo por la tele y nunca lo presencié».