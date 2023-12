De cara a lo que será el 2024, los equipos del fútbol argentino renuevan las ilusiones y se preparan para competir de la mejor manera.

Luego de la coronación de River en el Trofeo de Campeones, todos los equipos tienen algunos días de descanso finales para comenzar la pretemporada con los objetivos puestos en 2024 donde el fútbol argentino promete una competencia muy intensa y con muchas caras nuevas.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino adelantarán el calendario que se llevará adelante el año donde también se disputará la Copa América de 2024 y habrá varios partidos que se llevarán adelante entre semana. La primera competencia se disputará entre el 28 de enero y el 14 de abril.

ASÍ QUEDÓ EL FIXTURE DE LA COPA DE LA LIGA 2024

La fecha de los clásicos, una de las grandes innovaciones de los últimos años, se llevará adelante en la fecha número 7. Será una jornada en la que se albergarán estos históricos partidos y emparejamientos de la Primera División, que tendrá a dos debutantes: Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra.

CÓMO SERÁ LA FECHA DE LOS CLÁSICOS EN LA COPA DE LA LIGA

.Sarmiento vs Barracas Central

.Unión vs Independiente Rivadavia

.Huracán vs San Lorenzo

.Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Estudiantes de La Plata

.Newell’s Old Boys vs Rosario Central

.Independiente vs Racing Club

.River Plate vs Boca Juniors

.Belgrano vs Talleres

.Argentinos Juniors vs Platense

.Vélez Sarsfield vs Tigre

.Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra

.Lanús vs Banfield

.Central Córdoba vs Atlético Tucumán

.Instituto vs Godoy Cruz .