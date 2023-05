Asociación Río Grande Pueblo Heroico Agradecen a quienes apoyaron la Vigilia Fueguina

La ‘Asociación Río Grande Pueblo Heroico’ realizó un reconocimiento a aquellos vecinos que acompañaron la Vigilia Fueguina en Caleta La Misión donde se operó una de las incursiones más riesgosas del Reino Unido a la Argentina, y que marcó el compromiso más destacado de un Pueblo, el pueblo de Río Grande en la Guerra de Malvinas; además de dejar reseñas históricas de los lugares donde se desarrolló el conflicto. “Hemos podido dejar de manifiesto que no estamos detrás de reivindicaciones personales, sino que estamos detrás de la reivindicación de un pueblo que ha participado de la Gesta de Malvinas, que por supuesto que se ha invisibilizado y se lo ha hecho de una manera deliberada porque obviamente hay intereses muy poderosos”, manifestaron. También se mencionó casos de tortura en la estancia José Menéndez y que un cineasta vendría a Río Grande para hacer un documental sobre la actuación del pueblo de Río Grande y los ataques ingleses en sus costas y en la zona del aeropuerto.

Río Grande.- La ‘Asociación Río Grande Pueblo Heroico’ realizó recientemente un encuentro para destacar a aquellos vecinos que han colaborado con la realización de la Décima Vigilia en Caleta La Misión, vigilia que tiene por objeto reconocer al Pueblo de Río Grande por su defensa heroica ante el enemigo inglés que incursionó en sus costas.

También en esas vigilias se homenajea a los soldados fueguinos y patagónicos que participaron de la toma de Malvinas con el BIM N°1, como Mario Almonacid quien fue el primer soldado argentino -hijo de chilenos- que cayó en aquel conflicto y del Veterano de Guerra de Malvinas Juan Carlos Ampuero Yánez, nacido y criado en Tierra del Fuego, quien falleciera en 2012 perdido en el anonimato tras la guerra.

Justamente la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego sancionó la Ley Provincial N° 1413, por lo que cada 17 de abril se conmemora el “Día del Veterano de Guerra Fueguino” en honor al natalicio de Ampuero.

“Tierra del Fuego no es un portaviones gigante, es un pueblo”

Ricardo ‘Ronie’ Uribe, integrante de la ‘Asociación Río Grande Pueblo Heroico’, dijo que “hoy hicimos una velada especial con algunas personas que han colaborado en esta vigilia que se hace en Caleta La Misión y estamos muy contentos verdaderamente por esta gran posibilidad de agradecer. Tener la posibilidad de agradecer a los vecinos de Río Grande que año a año nos dan una mano en la organización de la vigilia en Caleta La Misión, es una oportunidad que hemos aprovechado, así que hemos podido compartir una charla, hemos podido compartir empanadas y vino, algo que por supuesto es muy de vecinos, de juntarnos y comer y beber”.

Aclaró que “hemos podido dejar de manifiesto que no estamos detrás de reivindicaciones personales, sino que estamos detrás de la reivindicación de un pueblo que ha participado de la gesta de Malvinas, que por supuesto que se ha invisibilizado y se ha lo ha hecho de una manera deliberada porque obviamente hay intereses muy poderosos, que tal vez ni siquiera valga la pena explayarnos acerca de eso”.

Destacó que “hubo un Río Grande que estuvo presto a colaborar en todo lo que en su momento fue necesario hacer. Un Río Grande como pueblo participó de una guerra y puso todo lo que tiene que ver con su estructura e infraestructura, sus instalaciones, sus casas, su suelo, su pueblo y su participación social.

Reivindicó que “Río Grande como pueblo ha participado de una guerra y esto es precisamente lo que la realidad nos está diciendo. Acá hay una cuestión que está más allá de las instituciones, acá hay una cuestión que está vinculada directamente con el pueblo. Y lo que hace un pueblo y los gestos de un pueblo deben ser revalorizados y nunca ocultados. Lo que estamos nosotros tratando de poner sobre el tapete y sobre la luz para que esto se vea, es que Río Grande conscientemente participó de una guerra y conscientemente hizo lo que hizo como pueblo y es la capital de la vigilia de Malvinas porque el sentimiento de un pueblo se puso de manifiesto y pudo sobreponerse sobre su propio temor a lo desconocido, al oscurecimiento, a lo que no estaba sabiendo, pero que indudablemente la conciencia les estaba indicando”.

Río Grande es un pueblo heroico

Por su parte el VGM Juan Carlos Alderete comentó que “cuando se habla de Malvinas en Río Grande se alude a la participación del BIM 5, que tuvo una destacada actuación en Malvinas, pero eso ocurrió después. Primero hubo una participación del BIM 1 que participó en la toma de Malvinas. Tuvimos nuestros primeros muertos con el Capitán (Post Mortem) Pedro Giachino, los soldados Almonacid y Águila, quienes caen entregando su vida por la Patria y ellos no podían defenderse porque esa toma, tanto en Malvinas como el 3 de abril Georgias, eran incruentas y no podía lastimar a un británico. Para demostrarle al mundo después, por la vía diplomática, que la Argentina había recuperado Malvinas y no había habido derramamiento de sangre británica”.

En este sentido Alderete recordó que “el BIM 1 estuvo el 3 de abril recuperando Georgias con 40 infantes de nuestro batallón y es donde caen muertos los soldados Águila y Amonacid y el Cabo Primero Patricio Alfredo Huanca, que era tripulante de la corbeta ‘ARA Guerrico’ y murió aferrado a su ametralladora de popa. Esta corbeta es una de las dos embarcaciones que entran en combate realmente en la Guerra de Malvinas”. Alderete relató que el otro buque era “el ARA Bouchard, que estaba apostado detrás del cabo Domingo, donde nosotros hacemos la vigilia en el sector Caleta de La Misión”.

Ataque inglés a Río Grande

Cada vez más pruebas y documentos desclasificados sacan a la luz operaciones británicas en la zona norte de la Isla y en especial en la costa de Río Grande. “A nosotros nos pueden ningunear, ocultar, ponernos bajo la alfombra, pero jamás van a poder sacarnos de la historia argentina a los que vivimos los hechos ocurridos en Río Grande, por eso es una vigilia en el sector Caleta La Misión, por eso queremos dejar reseña histórica en la bajada de la calle Torne, que fue la primera noche, el 16 de mayo de 1982, que salimos en defensa de Río Grande, y así otras reseñas en distintos lugares, y dejar, en lo posible, evidencia de una epopeya de los riograndenses”, observó Juan Carlos Alderete.

Nuevo video documental de lo vivido en Río Grande

Adelantó el Veterano de Guerra de Malvinas que “estamos haciendo una tratativa con un cineasta argentino de reconocida trayectoria que está por venir en estos días a ver cómo es el tema para que nosotros podamos hacer un documental de los lugares donde los británicos actuaron durante el conflicto de 1982 en Río Grande; dónde estuvieron apostados los distintos batallones, que ya lo dije en su momento eran el BIM 1, el BIM 2, el BIM 3, el BIM 4 y el propio BIM 5, además del Batallón de Artillería y Defensa Aérea 121, el Batallón de Artillería de Campaña, la Prefectura Naval, la Policía del Ex Territorio, la Brigada de Infantería de Marina que estaba en La Oveja Negra (Margen Sur) junto con el COIM al mando del Capitán de Navío Carlos Miguel Pita”.

Agregó que “todo eso lo queremos dejar asentado en un documental, como las operaciones británicas Mikado y Plum Duff. Lo lindo es que estamos conectados casi con el resto de las 22 provincias y en las 22 provincias hay soldados que estuvieron en Río Grande en esas dos operaciones de los ingleses y nosotros estamos más que orgullosos porque esas cosas ocurrieron acá en Río Grande. Somos nativos de acá, estuvimos en esas operaciones, participamos de la defensa y antes todo siempre estaba primero nuestra familia, nosotros que éramos de acá, y después a modo personal el resto de la defensa de la ciudad de Río Grande”.

Torturas de soldados en Río Grande

Alderete reparó que “están saliendo a la luz muchísimas cosas, hay camaradas que cuentan cosas. La semana pasada me conecto con un camarada que hacía muchísimos años que no lo ubicaba, 40 años para ser más exacto, y ese camarada dice, yo lo único que recuerdo a mediados de mayo, cuando sacamos los aviones de la pista de Río Grande y los llevamos a una plaza Almirante Brown en la ciudad de Río Grande. Efectivamente en esa plaza estuvieron los aviones de combate A4C (Skyhawk) toda una noche y al otro día, la mañana temprana, fueron llevados nuevamente a la pista”, recordó y añadió que “después no se los vuelven a traer a la ciudad porque costaba muchísimo trabajo el traslado porque era a pulso, todo a pulmón”.

“Desde hace muchos años se habla de las torturas en Malvinas, hay casos judiciales, algunos dicen no, son cuestiones de disciplina militar y la justicia civil no puede tener ingerencia porque la justicia común no puede medir situaciones en un guerra, eso es universalmente aceptado. Nosotros éramos civiles cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Había una ley en ese momento y no éramos más que civiles cumpliendo una ley -recalcó-. Y por supuesto que sí hubo torturas en Río Grande, y no soy el único que lo vio. Puedo dar nombres en algún momento. Podemos contactar a esa gente que estuvo realmente estaqueada acá en la estancia José Menéndez. Sabemos muy bien quién es hoy en día. Después de 35 años pudimos dar con él. Una noche que yo salgo porque en el galpón, en la carpintería de la estancia José Menéndez, donde habían civiles que eran chilenos, de apellido Velázquez y Guerrero, lo recuerdo muy bien, nos hicimos muy amigos de esos dos civiles de la estancia, fueron los únicos dos civiles que quedan en la estancia en 1982 porque después el capitán Carvajal, comandante del 21, hizo desalojar a toda la estancia completa”.

Relató que “quedaron esos dos civiles de nacionalidad chilena que no tenían a dónde ir. Y ese día habían hecho tortas fritas y esa noche, 21:30 estaba totalmente oscuro, lleno de escarcha y nieve. Todavía no había comenzado el invierno porque el invierno comenzó una semana después de terminar la guerra. Era la noche del 14 ó del 15 de mayo, más o menos esos días. Debajo de una lona, de una red de enmascaramiento que estábamos nosotros y dormíamos -ahí habíamos puesto una ambulancia y cuando se podía en la ambulancia dormíamos, y si no dormíamos al costado, pero con colchonetas-. Salí a buscar unas tortas fritas que habían quedado en el taller de la carpintería de la estancia, y me chistan. Y yo miro así, estaba oscuro, pero estaba lloviznando y se veía un brillo. Y yo me acerco, había una lona, una capa de lluvia que teníamos nosotros para cuando hacíamos guardia, que era tipo un poncho, y lo corrí y había un soldado nuestro, un camarada nuestro, estaba estaqueado boca arriba. Y no pudo hacer nada porque había un cabo segundo ahí parado vigilándolo y armado con fusil. Eso también es tortura. Yo fui agredido muchas veces. Personalmente había un cabo segundo que a mí me maltrataba todo el tiempo, me golpeaba casi todos los días. Y si eso no es tortura”, finalizó diciendo Juan Carlos Alderete.

Gentileza Ramón Taborda Strusiat