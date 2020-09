Atlético Mineiro quiere llevarse a Sebastián Villa

Jorge Sampaoli se comunicó con la secretaría de fútbol de Boca para preguntar por el colombiano, que no será tenido en cuenta.

Sebastián Villa

El lunes, Boca le comunicó a Sebastián Villa que no formará parte del plantel profesional hasta que su causa judicial no se aclare. Es que, el colombiano enfrenta una causa por violencia de género y esta decisión no le cayó nada bien al jugador. Es por eso que decidió hablar con las autoridades y avisarles que si no va a ser tenido en cuenta, él quiere dejar la institución.

Ante esta situación, Jorge Sampaoli, ex entrenador del seleccionado argentino quiso conocer la situación del delantero colombiano, por quien el Atlético Mineiro ya había hecho una oferta hace un mes para llevarlo a préstamo por 600 mil dólares, que fue rechazada por el club de la Ribera.

La idea del equipo de Belo Horizonte es, cuando se abra el mercado de pases en Brasil, en octubre próximo,realizar una oferta por el 50 por ciento de la ficha del futbolista, que fue una de las figuras destacadas en el título que obtuvo en marzo el equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

Hace una semana, el presidente de Boca, Jorge Ameal, había declarado que “lo de Villa lo define el técnico. El decide si juega o no. Alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la justicia no determinó si es culpable o no”.

Sin embargo, ante la presión de los espacios feministas de Boca, el departamento de fútbol que comanda Juan Román Riquelme, como vicepresidente segundo de la institución, decidió ayer avisarle al DT Russo y al delantero que no jugará hasta que no se resuelva su causa en la justicia.

Sebastián Villa, de 24 años, llegó a Boca en julio de 2018 desde Deportes Tolima de Colombia, por una cifra cercana a los tres millones de dólares, y tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio de 2022, con una cláusula de salida valuada en 40 millones de dólares.