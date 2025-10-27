Atlético Tucumán se quedó sin DT: Lucas Pusineri pasó del despido a la ratificación y de la ratificación al adiós

Atlético Tucumán vive días agitados y, pese a que este fin de semana no hubo fútbol, lejos de calmarse, la crisis parece aumentar minuto a minuto. A sólo cuatro días de que la dirigencia encabezada por Mario Leito ratificara a Lucas Pusineri en su puesto, luego de que trascendiera que el DT había sido despedido tras la caída 2-1 frente a San Lorenzo, finalmente el ex Independiente no continuará en su cargo.

Si bien aún no fue comunicado oficialmente, luego de charlas y negociaciones, en las últimas horas el cuerpo técnico y la CD llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el segundo ciclo de Pusineri en el club. Su reemplazante, tal como se había informado el pasado miércoles, cuando circuló el rumor de la salida del DT, será Hugo Colace, entrenador de la Reserva.

El flamante DT dirigió 31 partidos en el año, con 11 victorias, 10 empates y misma cantidad de caídas. Además, de su mano, la Reserva se clasificó a los Playoffs del Apertura y del Clausura.

En tanto, Pusineri cerrará su segundo ciclo en el club con 10 victorias, cuatro empates y 14 derrotas, en 28 partidos dirigidos. Y, más allá de la crisis institucional y de la fractura entre el plantel y la dirigencia, que estalló públicamente luego de la caída ante San Lorenzo, actualmente está octavo, en zona de clasificación a los Playoffs del Clausura.

El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.

Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados… pic.twitter.com/C4riOXBZ6h

— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 27, 2025

La fuerte crisis en Atlético Tucumán

Atlético Tucumán vive días convulsionados y la situación hizo erupción públicamente luego de la caída 2-1 frente a San Lorenzo, primero con las fuertes declaraciones de Leandro Díaz contra la dirigencia y luego con el duro comunicado que el plantel publicó en conjunto también apuntando contra la CD.

La decisión de los jugadores de Atlético Tucumán de no concentrase en la previa del partido ante San Lorenzo, no cayó para nada bien entre los hinchas del Decano, quienes respondieron el mismo lunes en el Monumental José Fierro, tirándole billetes a sus jugadores cuando salieron a la cancha. El reclamo, según había trascendido, correspondía al pago de unos premios adeudados. Sin embargo, luego de que estallara la polémica, los futbolistas decidieron romper el silencio con un duro comunicado y apuntaron directamente contra la dirigencia.

«Asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club», expresaron en un texto que fue replicado por todos los futbolistas del plantel en sus redes sociales. «Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia, iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo», explicaron, antes de aclarar que no se trataba de un tema económico y de detallar las causas de su reclamo.

«Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia, nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución. Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso», aseguraron los jugadores, quienes también apuntaron a la falta de «acompañamiento» por parte de la dirigencia.

Para cerrar, reconocieron: «La decisión de no concentrar fue tomada como última instancia ya que intentamos varias veces, con diálogo, lograr un entendimiento mutuo. Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos».

El primero en manifestar públicamente su descontento con la dirigencia fue Leandro Díaz, quien el mismo lunes, luego de protagonizar un fuerte intercambio con los hinchas desde el campo de juego, se despechó con fuertes declaraciones y anunció su salida del club: «Los de arriba no dan la cara nunca. No le cumplen a los chicos, a los médicos, a los empleados. Hace ocho meses que estoy acá y los vi tres veces. No es por la plata».

Acto seguido, apuntó con nombre y apellido al vice: «Yo sé cómo son las cosas. Que este dirigente Nacho (Golobisky) cuente cómo son las cosas». Más tarde, recordó el contexto en el que se dio su llegada al Decano. «Son muchas cosas que vienen pasando en todo el año. Yo estaba en Lanús en febrero. El Bebe Acosta me llamó: ‘Vení dame una mano. Nos estamos yendo al descenso’. Vine. No pedí nada. Nunca puse condición. Vine. Doy la cara. Siempre», soltó.

«Con Godoy Cruz es mi último partido. Era mi sueño retirarme con esta camiseta. Ojalá que la gente me sepa entender. No era con ellos». Aunque durante el encuentro se mostró furioso con los simpatizantes, reflexionó: «No estamos últimos. Somos autocríticos. Se vivió un ambiente difícil. Nosotros entendemos a la gente. Yo más porque soy hincha».