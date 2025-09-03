Axel Kicillof dijo que «tanta mentira y violencia verbal necesita una respuesta» en las urnas el próximo domingo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a encabezar este miércoles otro acto de cierre de campaña de candidatos de Fuerza Patria a cuatro días de los comicios legislativos en la provincia en medio del fuerte cruce que protagonizó con el Gobierno Nacional por el acto que los libertarios organizaron en la localidad de Moreno. En Tigre, ante la atenta mirada de Sergio Massa, el mandatario provincial pidió a los militantes peronistas su voto para «ponerle un límite al Gobierno de (Javier) Milei».

«Tanta mentira, tanta agresión, tanta violencia verbal y tanta provocación, necesitan una respuesta», advirtió Kicillof que horas antes había acusado al Ejecutivo nacional de ser «capaz de buscar episodios de desorden para distraer» y señaló que su convocatoria a Moreno «tiene aspectos muy extraños y sospechosos», tras lo cual remarcó que «la seguridad del Presidente está a cargo de la Casa Militar y las fuerzas federales».

Axel Kicillof con los candidatos tigrenses Sebastián Rovira, Malena Galmarini de Massa y el postulante a diputado Gabriel Katopodis

Acompañado en el escenario por su ministro de Infraestructura y candidato a diputado, Gabriel Katopodis, y el postulante a concejal Sebastián Rovira, el mandatario apuntó: «Quienes tenemos micrófono seguido o vamos a la televisión, podemos hacerlo cotidianamente, los trabajadores, los estudiantes y los jubilados lo hicieron en la calle pero ahora estamos ante el momento de la verdad».

«En democracia tenemos una oportunidad enorme. En vez de putear, de enojarse, en vez de quejarse hay una forma de decirle no a Milei y reafirmar lo que nosotros creemos y es con la boleta de Fuerza Patria», arengó Kicillof.

Esa lista del oficialismo provincial, remarcó, «es la herramienta y el instrumento mas efectivo, lo que más le va a doler a Milei». E insistió: «No es por las redes, por los canales, es por las urnas donde millones de bonaerenses le van a poner un freno a Milei».

El domingo es el momento para decir bien fuerte que queremos una provincia con más salud pública, obras, educación, ciencia y derechos. La boleta de #FuerzaPatria es un voto para cuidar a todos los sectores que están sufriendo.

Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras… pic.twitter.com/PUXyp4yIec

— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

A modo de balance y comparación entre su gestión de gobierno en la provincia y la de Milei en la Nación, Kicillof afirmó que “durante estos dos años hemos estado acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que se han expresado en la calle para defender los derechos de nuestro pueblo”.

En ese marco, remarcó la «oportunidad enorme» que representa la elección del domingo venidero y sostuvo que expresarse con la boleta de Fuerza Patria representa «un voto que le pone un freno a la crueldad y que, al mismo tiempo, sirve para cuidar a los trabajadores, a los jubilados y a todos los que están sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.

El guiño de Kicillof hacia Sergio Massa con miras al futuro

Durante el acto en el club El Progreso, de la localidad de Benavídez, el gobernador también se reservó un espacio para «rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política a quien nos decía no se peleen, vayan juntos, uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria, es Sergio Massa».

En medio de aplausos, Massa se mostró conmovido mientras estaba rodeado por sus familiares, como su esposa, la candidata a senadora provincial y ex presidenta de Aysa, Malena Galmarini, y su cuñado, el director del banco Provincia Sebastián Galmarini.

«Podemos discutir, polemizar, analizar el pasado y el presente pero si queremos tener un futuro lo que necesitamos es que la boleta sea una sola nos dijimos. Nos los pedía la gente y la unidad, vamos a usar esa boleta como escudo y como lanza para ir para adelante», añadió Kicillof para reforzar el puente que tendió con el jefe del Frente Renovador en medio del armado de su Movimiento Derecho al Futuro.