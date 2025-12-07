Babasónicos llenó Ferro y ratificó su popularidad masiva con una nueva generación de fans

En términos históricos, y debido a la rápida evolución tecnológica, actualmente se considera que una generación dura entre 10 y 20 años. Visto así, es posible afirmar que Babasónicos ya cuenta con tres generaciones de fans, tal como se comprobó este sábado pasado con su multitudinario recital en el estadio de Ferro, donde volverá a tocar este domingo 7.

Repasando su trayectoria, la camada inicial de público los acompañó durante su primera década de carrera, en plena etapa fundacional del llamado «rock sónico argentino», con hits como D’generación, Malón, Patinador sagrado, Viva Satana, Su ciervo, Seis vírgenes descalzas y Desfachatados, todos con videos de amplia rotación en épocas de señales de cable como MTV Latino, Music21 y Much Music.

La espectacular puesta de Babasónicos en Ferro. Foto Martín Bonetto

A comienzos de la década del 2000 llegó el primer recambio generacional y el gran salto de popularidad de discos como Jessico, Infame y Anoche. Y si bien nunca decayó su poder de convocatoria, siguieron haciendo giras por Latinoamérica y consiguieron hits verdaderamente masivos, el siguiente quiebre en su carrera fueron sus álbums pre y post pandemia: Discutible (con temas como La pregunta e Ingrediente) y Trinchera (Bye-bye, La izquierda de la noche, Mimos son mimos).

Así es como hoy tienen un público de adolescentes y veinteañeros que se suman a los millenials del 2000 y viejos baby-boomers que los vieron tocar en salas míticas como Die Schule y Cemento. Todos ellos contribuyeron a llenar dos fechas en el estadio de Ferro, en el casi tradicional show de fin de año de la banda, que ahora coincide también con la reciente aparición del disco Cuerpos, vol. 1.

Catarata de hits

Como es habitual en Babasónicos, estos grandes shows en CABA cuentan con una poderosa puesta en escena, con amplio escenario, sonido potente y una espectacular artillería de luces creadas por Sergio Lacroix y utilizadas con buen criterio y originalidad.

Babasónicos en pleno en el escenario de Ferro: Mariano Roger, Diego Tuñón, Panza, Adrián Dárgelos, Tuta Torres y Diego Uma. Foto Martín Bonetto

El show comenzó a las 21:15 con el nuevo single, Advertencia, donde la banda se plantó en hilera con una enorme pantalla de video atrás. Adrián Dárgelos lució una suerte de boa con grandes flecos dorados, casi un árbol navideño en escena. Enganchó con Mimos son mimos y Paradoja, donde se sacó los brillos y quedó con un saco con bordados y lentejuelas. Agradeció con su habitual «Muchas gracias», prácticamente la única frase que repitió durante toda la noche.

Un detalle del saco de Adrián Dárgelos en Ferro. Foto Martín Bonetto

Tema a tema, las luces y la pantalla de video iban variando, desde los característicos haces verticales de los últimos años hasta efectos de clima y hasta letras gigantes o palabras sueltas.

Babasónicos en vivo en Ferro. Foto Martín Bonetto

Tras Mentira nórdica e Ingrediente llegó la primera sorpresa: Su ciervo, un viejo hit de su tercer disco, con energía rockeras y riffs del mejor Black Sabbath. Siguieron a todo rock and roll con Sin mi diablo (luces rojas en el escenario y pogo en el campo) y Fiesta popular (imágenes de los fans en pantalla).

Adrián Dárgelos sin su boa de flecos dorados brillosos. Foto Martín Bonetto

La pausa y cambio de clima llegó con En privado y el flamante Tiempo off, para luego arremeter con la contundencia de Risa, Gratis, Puesto y Los calientes, del período 2001-2004.

Carca volvió a subir a un escenario de Babasónicos, a casi un año exacto de su transplante de corazón. Foto Martin Bonetto

Lacónico por excelencia, Dárgelos repitió un «¡Muchas gracias!» y agregó «¿Qué quieren de mí?» entre sonrisas. Había pasado una hora de concierto y aún faltaban momentos de antología como Vampi (donde se sumó Carca entre aplausos de los fans), El loco, La lanza, Bye-bye y Como eran las cosas.

Diego Uma en vivo en Ferro. Foto Martín Bonetto

Eso no fue todo: siguieron nada menos que Y qué (hasta las plateas se pusieron de pie), Carismático, Yegua, Putita y Desfachatados. no sin antes decir «Se ven más lindos de cerca» porque se había metido entre el público de las primeras filas y las vallas.

El cierre fue con Irresponsables y La pregunta, pero aún faltaban los bises: La izquierda de la noche y El colmo, con todo Ferro saltando, cantando y bailando, sin importar las edades ni el momento en que se sumaron a las filas de este verdadero clásico del mejor rock argentino.