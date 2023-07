«Barbie»: las frases más inspiradoras de la película

Estos días de lo único que se habla es de la muñeca Barbie dejando enseñanzas y reflexiones a partir del film que es furor en los cines.

«Barbie» es la película más esperada del 2023 protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, y sin convertirnos en spoiler, hay algunas frases que andan dando vueltas en las redes sociales y y que generaron un impactó diferente en cada uno de los fanáticos que sacaron su entrada y se vistieron de rosa para sentarse frente a la pantalla del cine para ver con qué historia se encontraban.

La comedia romántica británica-estadounidense basada en la línea de juguetes del mismo nombre de Mattel sigue a la protagonista mientras se empieza a cuestionar su mundo y su existencia.

FRASES DE BARBIE

Sé siempre tú misma, a menos que puedas ser una Barbie. Entonces, sé una Barbie.

No tengas miedo de brillar. Eres una estrella en tu propia historia.

No hay límites para lo que puedes lograr cuando te vistes con confianza y te esfuerzas por tus sueños.

Las amigas siempre están ahí para apoyarte, animarte y compartir aventuras contigo.

La verdadera belleza proviene de adentro, pero un vestido bonito no hace daño.

El rosa no es solo un color, ¡es una actitud!

La diversión está en todas partes, solo necesitas buscarla y disfrutarla.

La vida es mejor cuando la vives en tacones altos.

Recuerda siempre ser amable y tratar a los demás con respeto. El mundo necesita más amor y compasión.

Las princesas también pueden ser valientes, inteligentes y luchar por lo que creen.

Ella no está muerta. Solo está teniendo una crisis existencial.

Es literalmente imposible ser mujer.

Soy un hombre liberado, se que llorar no es débil.

Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, lo cual es una locura, pero si señalas eso, te acusan de quejarte. Porque se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tan bonita que los tientes demasiado o amenazas a otras mujeres. Porque se supone que eres parte de la hermandad , pero siempre debes sobresalir.

No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar miedo, nunca ser impertinente, es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias y resulta que no sólo estás haciendo todo mal sino que todo es tu culpa.

Todos miren a la Barbie que está a su lado y díganle cuánto la aman.