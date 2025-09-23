«Belliboni chorro»: Capital Humano amaneció con carteles contra el líder piquetero que encabezó una nueva marcha por los alimentos de los comedores

Las organizaciones piqueteras volvieron este martes a las calles con una movilización a la secretaría de Desarrollo Social, que depende la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para pedir la restitución de la mercadería para los comedores. En contrapartida, el ministerio amaneció con carteles contra Eduardo Belliboni.

El Frente de Lucha Piquetero concentró a las 10 de la mañana en la zona del barrio de Constitución, y se dirigieron a la sede ministerial sobre la avenida 9 de Julio, con la consigna: «Devuelvan los alimentos a los comedores populares».

La protesta fue un nuevo desafío al protocolo «antipiquete» que impuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar los cortes de calles.

«Durante 18 meses no mandaron un solo kilo de comida. Vamos a marchar al ministerio a exigirles que nos devuelvan la comida», se quejó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, en un video que difundió por redes sociales.

Los piqueteros llegaron a la sede ministerial, en medio de un fuerte dispositivo policial y con las quejas de los conductores de vehículos debido al corte que produjeron las columnas de las agrupaciones.

Pasado el mediodía, una delegación del FOL ingresó a la sede ministerial para una reunión con funcionarios de la cartera, a quienes les hicieron llegar sus reclamos.

Los piqueteros apuntan a la ministra Pettovello por la reducción de asistencia alimentaria. Foto Federico Lopez Claro.

«Exigimos que en forma inmediata se devuelvan los alimentos a los comedores registrados y que el Estado garantice la alimentación de las familias que lo necesiten», expresaron a través de un comunicado.

Además, denunciaron el congelamiento del programa Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y la Asignación Universal por Hijo.

Según el proyecto de Presupuesto 2026, que el presidente Javier Milei ya envió al Congreso plantea, se plantea la derogación de la movilidad de las Asignaciones familiares que actualmente se ajustan por inflación.

La última gran movilización, que protagonizaron las organizaciones piqueteras, fue la marcha por San Cayetano desde Liniers a Plaza de Mayo, Bajo el lema «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».

En la previa de la movilización, esta mañana el edificio de Desarrollo Social amaneció con varios carteles contra Eduardo Belliboni.

«Belliboni procesado por extorsión y amenaza», «¿Sabés cuántas ollas se pueden llenar con la que se llevó Belliboni», y «Belliboni chorro», son alguno de los carteles que se podían ver esta mañana.