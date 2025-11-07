“BiciBandido” criticó a la joven golpeada por un jubilado en Villa del Parque

El ciclista, famoso por sus videos escrachando a automovilistas, cuestionó a Agustina Robledo luego de que se viralizaran imágenes de ella manejando con una sola mano y usando el celular.



La polémica en torno a la joven golpeada por un jubilado en Villa del Parque sumó un nuevo capítulo en redes sociales. Mientras avanza la investigación por la agresión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspendió la licencia a Agustina Robledo por manejar mientras se filmaba. En ese contexto, apareció “BiciBandido”, el ciclista conocido por escrachar a automovilistas, y protagonizó un fuerte cruce con ella.

En sus historias de Instagram, el influencer la cuestionó por conducir a alta velocidad y con una sola mano. La joven no se quedó callada y le respondió con un mensaje directo que también se viralizó.

El cruce de la joven golpeada por un jubilado con con “BiciBandido”

“BiciBandido”, cuyo nombre real es Cristian Norberto Heidenreich, se volvió conocido por grabar e increpar a automovilistas que cometían infracciones, muchas veces golpeando autos detenidos en ciclovías. Con el tiempo, reconvirtió parte de su contenido hacia el cicloturismo, aunque su perfil sigue muy activo en cuestiones de tránsito.

Tras viralizarse el caso, el ciclista no dudó en apuntar contra la joven. “Asesina al volante”, escribió junto a un video en el que se ve a Agustina manejando con una sola mano. En otro posteo agregó: “A 160km/h con niebla y una mano…”, mencionándola directamente.

También hizo referencia a fotos donde la joven tapa la patente: “Ponele la patente del auto”, le exigió.

Ella no tardó en responderle: “‘BiciBandido’ no te hagas el piola escrachándome, porque me estás likeando fotos en malla en Brasil”. La joven comparte además historias en las que muestra el detrás de las entrevistas televisivas que comenzó a dar tras el ataque del jubilado.

«BiciBandido no te hagas el piola escrachándome», dijo la joven en redes sociales. (Video: instagram @aguus_robledo)

Cómo ocurrió el altercado en Villa del Parque

El conflicto inicial tuvo lugar el miércoles en Villa del Parque, cuando un jubilado golpeó a la joven de 23 años tras acusarla de haber dejado el auto mal estacionado frente al ingreso de su garaje. En diálogo con El Trece, Agustina relató cómo comenzó todo.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, contó.

Según su testimonio, el vecino le dijo que “no podía salir” y la situación escaló rápidamente. “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”, agregó.

Ella filmó toda la secuencia y en el video se ve el momento exacto del golpe. Después de la agresión, la pareja del hombre le pidió que “no haga quilombo porque no estaba pasando nada”.

Aun así, la joven llamó a la policía, pero los agentes le dijeron que “no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor”. Más tarde, por orden fiscal, el hombre fue trasladado en un patrullero. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, explicó.

La suspensión de la licencia

La fuerte repercusión del caso llevó a que muchos usuarios revisaran las redes de Agustina, donde suele grabarse desde su auto. En algunas imágenes se ve que el vehículo está en movimiento mientras ella mira la cámara del celular.

La ANSV informó que recibió “varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial” y que la identificó rápidamente. El organismo pidió la inhabilitación de su licencia por “poner en riesgo a terceros”.

Según el comunicado, la joven será notificada por la jurisdicción donde obtuvo su licencia y luego deberá someterse a una evaluación para demostrar que puede volver a conducir sin representar un peligro en la vía pública.