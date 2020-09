Boca | La explicación de Jorge Ameal sobre el brote de coronavirus dentro del plantel

El presidente del Xeneize adelantó que este sábado habrá una nueva tanda de testeos para determinar la evolución de los casos.

Jorge Ameal, presidente de Boca.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, dijo este viernes que un caso “falso negativo de coronavirus” los “complicó” y provocó el contagio masivo de 18 futbolistas del plantel profesional y otros seis en el staff, porque más allá de eso hicieron “lo que debían” en la burbuja sanitaria que montaron en Ezeiza.

“Boca trató siempre de hacer las cosas muy bien. Contratamos un hotel sin público, trasladamos a los jugadores en transportes propios, hicimos todo lo que hay que hacer, pero parece que un falso negativo nos complicó”, explicó el máximo dirigente del Xeneize en declaraciones a Radio La Red.

“Realizamos 11 testeos desde que comenzó esto. Mañana se va a testear y realizar PCR y el miércoles vamos a trabajar en otro hisopado y el tema cardiológico”, agregó, sobre el detalle del plan que preparó el cuerpo médico.

Ameal también debió salir a cruzar las versiones de que algún jugador o integrantes del staff que estaba dentro de la burbuja, salió del hotel Holiday Inn de Ezeiza. “Hicimos un gran esfuerzo para que todos estuvieran en el hotel y evitar cualquier tipo de contagio”, sostuvo Ameal, al desmentir esas versiones.

También se refirió a la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, persona de riesgo ya que tiene 64 años y en 2018 tuvo cáncer, razón por la que fue desafectado cuando aparecieron los primeros casos positivos el lunes pasado.

Más casos de coronavirus en Boca .

“Queremos tener a Miguel en su casa, trabajando con los jugadores por Zoom y no en el predio”, admitió el presidente sobre qué decisión tomarán con el DT.

Por último, Ameal se mostró optimista respecto de la evolución de los 18 futbolistas afectados, nueve de los cuales forman parte de la base titular con la que debería afrontar el reinicio de la Copa Libertadores, su principal objetivo deportivo.

“El miércoles vamos a tener un panorama de lo que pasa, pero vamos a llegar bien, no nos hagamos problema. No estamos hablando con Conmebol. Si mañana corren las fechas, estaremos conformes y si no, nuestro plantel va a estar preparado para competir en Paraguay. Tenemos muy buena relación con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y no queremos enfrentar situaciones que después nos provoquen consecuencias. Estamos para cumplir el reglamento”, cerró.

En este contexto, Boca tiene que enfrentar a Libertad de Paraguay en Asunción por la tercera fecha del Grupo H -donde tiene un triunfo y un empate-. Tras su visita a Asunción, el campeón de la última Superliga deberá viajar a Colombia para enfrentarse a Independiente Medellín (24/09), y cerrará su participación en la fase de grupos con dos partidos en la Bombonera: ante Libertad (29/9) y contra Caracas de Venezuela (22/10), en busca de un lugar en la segunda fase de la competencia continental.