Boleta Única Papel: así son los 24 modelos disponibles para votar este 26 de octubre

Las elecciones legislativas nacionales tendrán lugar el domingo 26 de octubre. Estarán en juego 24 bancas de senadores y 127 de diputados, correspondientes a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

En esta ocasión, los argentinos votarán por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP), sistema aprobado en 2024 por la Cámara de Diputados. Este formato reúne en un solo papel a todos los candidatos, categorías de cargos y fuerzas políticas que compiten en los comicios a nivel nacional.

Provincia por provincia, las 24 boletas que se usarán en las elecciones del 26 de octubre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Senadores y trece en la de Diputados. La boleta se organizará en 17 secciones: la primera corresponderá al partido Unión del Centro Democrático (Ucedé), encabezado por Diego Guelar y Marcelo Portas Dalmau en cada categoría, mientras que la última pertenecerá a Unidad Popular, con Claudio Lozano como primer candidato a diputado y sin postulantes a senadores.

Modelo Boleta Única Papel Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires

Se renuevan 35 bancas en la Cámara de Diputados. La boleta contará con 15 espacios: en el primero se ubicará La Libertad Avanza y al final aparecerá el Movimiento Avanzada Socialista, con Manuela Castañeira como principal candidata.

Modelo Boleta Única Papel Provincia de Buenos Aires.

Jujuy

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. La boleta incluirá siete alternativas: la primera será el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con Alejandro Vilca como principal candidato, y la última corresponderá a Transformación Libertaria, encabezada por María Mercedes Cravero.

Modelo Boleta Única Papel Jujuy.

Salta

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Senadores y tres en la Cámara de Diputados. La boleta presentará nueve alternativas: en el primer lugar aparecerá la UCR, con Natalio Iglesias y Soledad Farfán encabezando las listas, y en el último se ubicará el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, representado por Claudio del Plá y Andrea Villegas.

Modelo Boleta Única Papel Salta.

Formosa

Se renuevan dos bancas en la Cámara de Diputados. En el caso de la boleta con cinco espacios, la primera opción será Principios y Convicción, encabezada por Víctor Daniel González, mientras que la última corresponderá a Juntos por la Libertad y la República, con Enzo Roig Casadei como candidato.

Modelo Boleta Única Papel Formosa.

Chaco

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Senadores y cuatro en la de Diputados. Habrá diez listas para elegir tres senadores y cuatro diputados: la primera será Proyecto Sur, con Guadalupe Segura Lema y Fabricio Bolatti al frente, y la última Unir, encabezada por Juan Mario Delgado y Luis Alberto Cabrera.

Modelo Boleta Única Papel Chaco.

Misiones

Se renuevan tres bancas de la Cámara de Diputados. En la boleta habrá once opciones desde el Partido Obrero, con Florencia Aguirre, hasta el Frente Popular Agrario y Social, que lleva a Héctor “Cacho” Bárbaro.

Modelo Boleta Única Papel Misiones.

Catamarca

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Habrá nueve listas con el MID con Fernando Daniel Baigorri en primer espacio y el Frente Patriota Federal de José Alberto Furque en el último.

Modelo Boleta Única Papel Catamarca.

Tucumán

Se renuevan cuatro bancas en la Cámara de Diputados. Habrá nueve opciones: primero aparece Unidos por Tucumán, con Roberto Sánchez, y al final Creo, encabezada por Paula Omodeo.

Modelo Boleta Única Papel Tucumán.

Santiago del Estero

Se renuevan tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Se podrá elegir entre siete alternativas. La boleta está encabezada por Despierta Santiago, con Facundo Pérez Carletti y Héctor “Chabay” Ruiz, y cierra con La Libertad Avanza con Tomás Figueroa y Laura Godoy.

Modelo Boleta Única Papel Santiago del Estero.

Santa Fe

Se renuevan 9 bancas en la Cámara de Diputados. Serán 16 las listas, desde el Partido Autonomista, con Raimar Aitade da Costa, hasta el MAS, liderado por César Rojas Esquivel.

Modelo Boleta Única Papel Santa Fe.

Corrientes

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Abre la boleta Fuerza Patria, con Raúl “Rulo” Hadad, y cierra La Libertad Avanza con Virginia Gallardo.

Modelo Boleta Única Corrientes.

Entre Ríos

Se renuevan tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Habrá siete espacios. En primer lugar está el MAS, con Juan Cruz Ross y Nahuel Leis Pou, y en el último La Libertad Avanza con Joaquín Benegas Lynch y Andrés Laumann.

Modelo Boleta Única Papel Entre Ríos.

La Rioja

Se renuevan dos bancas en la Cámara de Diputados. También habrá siete listas con la UCR, encabezada por Gustavo Galván, en primer término y el FIT con Carolina Goycochea, en el cierre.

Modelo Boleta Única Papel La Rioja.

Córdoba

Se renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados. Competirán 18 espacios por nueve bancas de diputados: abre el Partido Libertario, con Agustín Spaccesi, y cierra Provincias Unidas, de Juan Schiaretti.

Modelo Boleta Única Papel Córdoba.

San Juan

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Los ciudadanos elegirán entre nueve listas encabezadas por el Partido Libertario, con Yolanda Agüero, y cerradas por La Libertad Avanza, con Ricardo Chiconi.

Modelo Boleta Única Papel San Juan.

San Luis

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Se votará entre seis alternativas para diputados, la primera será el Frente Pueblo con Héctor González Espíndola, y la última La Libertad Avanza, encabezada por Mónica Becerra.

Modelo Boleta Única San Luis.

La Pampa

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Habrá cinco listas, abrirá el Frente Defendemos La Pampa, con Abelardo Ferrán, y cerrará el MAS, con Ayelén Pilcic.

Modelo Boleta Única La Pampa.

Mendoza

Se renuevan cinco bancas en la Cámara de Diputados. Competirán ocho opciones desde Fuerza Justicialista Mendoza, con Emir Félix, hasta La Libertad Avanza, liderada por Luis Petri.

Modelo Boleta Única Mendoza.

Neuquén

Se renuevan tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. Se elegirá entre nueve alternativas. En la boleta figura primero Fuerza Libertaria, con Carlos y Joaquín Eguía, y al final Unidad Popular, con Claudio Vásquez.

Modelo Boleta Única Neuquén.

Río Negro

Se renuevan 3 bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Habrá siete listas, la boleta está encabezada por el Pro, con Juan Martín y Martina Lacour, y cerrando el MAS, con Mónica Teresita Martín y Aquiles Añazco Nieto.

Modelo Boleta Única Río Negro.

Chubut

Se renuevan dos bancas en la Cámara de Diputados. Se presentarán ocho listas, desde el Partido Libertario, con Ariana Mellao, hasta La Fuerza del Trabajo Chubutense, encabezada por Alfredo “Negro” Beliz.

Modelo Boleta Única Chubut.

Santa Cruz

Se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Serán ocho las listas, con La Libertad Avanza, liderada por Jairo Henoch Guzmán, en primer lugar, y el MAS, con Jorge Jesús Mariano, en el último.

Modelo Boleta Única Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Se renuevan tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. Habrá ocho opciones, desde el Frente Patriota Federal, con Horacio Sotomayor y Leandro Robledo, hasta el FIT, que postula a Hugo Iglesias y María Meza.

Modelo Boleta Única Tierra del Fuego.

Al llegar a la mesa de votación el elector deberá mostrar el documento de identidad a la autoridad de mesa, quien le entregará un ejemplar de la Boleta Única de Papel con su firma junto con una lapicera y lo autorizará a ingresar al cuarto oscuro.

En la boleta estarán las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales. Para votar, se debe marcar con birome la opción de la preferencia del elector en el recuadro correspondiente. En el caso de las provincias que votan senadores y diputados es importante tener en cuenta que se requiere un tilde por categoría.

Una vez completados los casilleros la boleta debe doblarse «de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que el voto permanezca oculto» para luego ser depositada en la urna. Antes de irte recordá firmar el padrón.

El simulador de Boleta Única Papel

El Gobierno nacional habilitó un simulador de la BUP para que los electores practiquen cómo votar de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre. A continuación, el paso a paso:

Ingresá al sitio oficial del Gobierno: https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/simulador-de-boleta-unica-papel

Seleccioná la provincia

Marcar una sola opción por categoría correspondiente a tu voto.