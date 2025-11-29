Boxeo: el hijo de Manny Pacquiao debuta como profesional y tendrá el gran desafío de empezar a brillar con luz propia

No es frecuente que el debut profesional de un boxeador sin una carrera amateur deslumbrante genere gran interés y sea presentado como atracción semiestelar en una cartelera televisada. Este sábado ocurrirá eso. Y será porque el debutante será Jimuel Pacquiao, el mayor de los cinco hijos de Manny Pacquiao, quien enfrentará a Brendan Lally en un pleito a cuatro asaltos encuadrado en la categoría ligero.

La velada, que podrá verse desde la medianoche a través de ESPN y tendrá como combate de fondo el que protagonizarán Lorenzo Parra y Elijah Pierce, se llevará a cabo en el Pechanga Resort Casino de Temecula (California) y también marcará el estreno en Estados Unidos de Manny Pacquiao Promotions, la empresa promotora del multicampeón, quien estará en el ring side para ver el debut de su vástago.

La primera prueba de Jimuel como rentado se producirá 133 días después de que su padre, campeón en seis categorías (reconocido por alguno de los cuatro principales organismos rectores de este deporte), pusiera fin a una pausa de cuatro años en su carrera. El astro filipino empató con el texano Mario Barrios el pasado 19 de julio en Las Vegas, con el título wélter del Consejo Mundial de Boxeo en juego, y ya planea su próximo pleito para principios de 2026, cuando ya habrá cumplido 47 años (probablemente enfrente a Rolando Romero, campeón wélter de la Asociación Mundial de Boxeo).

Para Jimuel, quien esta semana fue padre y convirtió a Manny en abuelo por primera vez, el reto será no solo ofrecer una buena actuación ante el también debutante Lally, sino además despegarse, al menos por un rato, la etiqueta de “hijo de”, que es la que le permite ocupar el lugar que ocupa en la cartelera del sábado. Muchos hijos de grandes púgiles han seguido los pasos de sus progenitores, pero pocos han conseguido brillar a un nivel similar.

Jimuel Pacquiao junto a su padre, Manny Pacquiao, y su madre, Jinkee Jamora, Foto: Instagram @mannypacquiao.

Entre quienes llegaron a ajustarse un cinturón está Laila Ali, una de las dos hijas que Muhammad Ali tuvo con su tercera esposa, Veronica Porche. Después del boom de Christy Martin durante la década de 1990, Laila fue una de las primeras figuras del pugilismo femenino en el siglo XXI. Fue campeona de la división supermediano (reconocida por el CMB, la Federación Internacional de Boxeo Femenino y la Asociación Internacional de Boxeo Femenino) y se retiró en 2007 con un récord perfecto de 24 victorias (21 por nocaut). Una de las rivales a las que batió fue Jacqui Frazier Lyde, la hija de Joe Frazier.

También llegó a disfrutar las mieles de una corona ecuménica el hijo mayor de Julio César Chávez, probablemente el más brillante pugilista que ha engendrado el riquísimo boxeo mexicano, ganador de seis títulos mundiales en tres categorías y miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo desde 2011.

Julito nunca alcanzó el éxito de su padre, pero fue campeón mundial mediano del CMB: obtuvo el cetro en junio de 2011, al derrotar al alemán Sebastian Zbik, y lo perdió 15 meses después ante el quilmeño Sergio Maravilla Martínez en una recordada contienda en Las Vegas.

Julio César Chávez Jr fue campeón mediano del CMB. Foto: Gary A. Vasquez / Imagn Images vía Reuters.

Después de una suspensión por doping, consumos problemáticos de alcohol, marihuana y psicofármacos, tratamientos de desintoxicación, largas pausas en su carrera, algunas derrotas poco decorosas y una deportación de Estados Unidos a México, el hijo de la leyenda lo sigue intentando al borde de los 40 años: el 24 de enero enfrentará al bonaerense Angel Julian Sacco en San Luis Potosí.

Otro de los hijos de Chávez, Omar (35 años), también es boxeador profesional. Fue campeón mundial juvenil wélter del CMB en 2011 y monarca norteamericano superwélter de la Organización Mundial de Boxeo en 2014, aunque hasta allí llegaron sus logros. Al igual que su hermano, también ha convivido con situaciones de consumo problemático de psicofármacos y ello ha condicionado su carrera.

Floyd Patterson ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Helsinki 1952 y fue campeón mundial pesado dos veces entre 1956 y 1962. Su hijo adoptivo, Tracy Harris Patterson, mucho menos corpulento que su padre, obtuvo el cetro gallo del CMB en junio de 1992 al noquear al francés Thierry Jacob. Así, los Patterson se convirtieron en la primera dupla de padre e hijo en consagrarse campeones mundiales. En 1995, Tracy sumó a su currículum la corona superpluma de la Federación Internacional de Boxeo.

Cory Spinks ganó títulos en las categorías wélter y superwélter.

Leon Spinks sorprendió al mundo al derrotar a Muhammad Ali en febrero de 1978 y consagrarse monarca pesado de la AMB y el CMB en su octava pelea profesional. Su hijo menor, Cory, tuvo una muy destacada carrera rentada: fue campeón unificado de la división wélter, reconocido por la AMB, la FIB y el CMB; y también reinó dos veces en el peso superwélter.

Leon Spinks tuvo otros dos hijos boxeadores. Darrell Spinks militó en las categorías mediopesado y crucero entre 1995 y 2000, en ese período realizó 19 combates (15 triunfos y 4 derrotas). León Jr tenía 19 años y sumaba dos victorias como profesional cuando fue asesinado a balazos en St. Louis el 22 de julio de 1990.

También se subieron a un cuadrilátero, aunque no descollaron, los hijos de George Foreman (George Foreman III), Evander Holyfield (Evan Holyfield), Héctor Camacho (Héctor Camacho Jr) y Thomas Hearns (Ronald Hearns), entre otros. Todavía combaten y aspiran a un título planetario Conor Benn y Chris Eubank Jr, los vástagos de los archirrivales Nigel Benn y Chris Eubank.