El argentino Brian Castaño se tiene mucha fe y ganas de desquite luego del polémico empate de la primera pelea, en la que fue superior a su oponente Jermell Charlo.

El bonaerense Brian Castaño se enfrenta este sábado ante el estadounidense Jermell Charlo en el esperado desquite que tendrá lugar en el Dignity Health Sports Parks de Carson, California, luego de la polémica primera pelea.

El «Boxi», tal como llaman al invicto matancero, tiene entre ceja y ceja la concreta posibilidad de convertirse en el primer boxeador argentino que reine de forma absoluta en las cuatro divisiones más importantes ya que el combate de este sábado pondrá en juego los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación (AMB), la Federación (FIB) y la Organización (OMB).

Para afrontar el desafío en plenitud cuenta con dos sólidos pilares: el antecedente de su combate anterior versus Charlo y una preparación que pese a la lesión en el biceps derecho que sufrió en febrero será tan buena o incluso superior.

Cuándo y a qué hora es la pelea Brian Castaño vs. Jermell Charlo

La revancha entre Brian Castaño y Jermell Charlo se llevará a cabo este sábado 14 de mayo, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Horario aproximado de la pelea en Argentina: 23:30 horas.

Cartelera completa de la jornada de boxeo del sábado 14 de mayo

Brian Castaño vs. Jermell Charlo – Por el título superwélter OMB de Castaño y los cinturones CMB, AMB y FIB de Charlo

Jaron Ennis vs. Custio Clayton – Peso welter

Kevin González vs. Emanuel Rivera Nieves – Peso supergallo

Marlon Tapales vs. José Estrella – Peso supergallo

Cómo ver en vivo Brian Castaño vs Jermell Charlo

La pelea de boxeo entre Brian Castaño y Jermell Charlo, se podrá ver este sábado por TyC Sports (Boxeo de Primera) y ESPN 2 (ESPN Knockout).

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play, Directv Go, TyC Sports Play y Star+.