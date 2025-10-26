Briatore no pudo ocultar su disgusto cuando Colapinto cometió un error que lo condenó en la clasificación del GP de México de F1

Esas buenas sensaciones con las que Franco Colapinto se fue a dormir el viernes, se esfumaron este sábado. Finalizó 19° en la tercera tanda de entrenamientos libres y luego, en la clasificación, cometió un error que lo condenó a largar desde el último lugar el Gran Premio de México que este domingo se correrá en el autódromo Hermanos Rodríguez. Además, ambas pruebas las completó detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En su segunda vuelta rápida de la clasificación, el piloto argentino de Alpine firmó un tiempo de 1m17s670 -40 milésimas más lento que Gasly- y mejoró su anterior registro. Sin embargo, eso no le alcanzaba para acceder a la Q2, por lo que debió volver a salir a pista. Redondeó un esperanzador primer sector hasta que cometió un error en la curva 3 que lo hizo volar por el aire y lo obligó a abortar el intento.

La reacción de Flavio Briatore, jefe de equipo de la escudería francesa que miraba con ilusión ese buen arranque de Colapinto en su último intento por avanzar en la clasificación, fue sincera: levantó su brazo izquierdo por encima de la cabeza e hizo un gesto que evidenció la decepción por ese pequeño incidente que al argentino le costó muy caro.

«Le pegué a un piano como le pegaron todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire y no tenía dirección», explicó el pilarense de 22 años, quien volvió a mostrar su descontento por el rendimiento de su A525: «Tenemos que buscar esa última milésima y no nos sale. Llegar a la Q2 era imposible. Creo que 16° o 17° podríamos haber quedado. Es un auto muy difícil”.

Y avisó: “Hay que mejorar para mañana e intentar tener un mejor día. Hoy fue muy difícil, un auto muy desconectado que no tenía grip. En general, un día muy complicado. Vamos a trabajar para mañana, pero también va a ser difícil”.