“BRIK-NIC SRL” Y “TRICHODF” REPRESENTARON A LA PROVINCIA EN EL CONCURSO “EMPRENDIMIENTO ARGENTINO 2025”

0
1

 

Los ganadores de la 5ta Edición de “TDF Innova”, organizada por el Ministerio de Producción y Ambiente en el mes de agosto, estuvieron representando a la provincia de Tierra del Fuego en la instancia federal del Concurso Emprendimiento Argentino 2025.

 

Cabe recordar que “Brik-Nic SRL” y “TrichoDF” obtuvieron el primer lugar en las categorías “Crecimiento y Expansión” y “Despegue Emprendedor” respectivamente, por el cual recibieron un premio monetario de dos millones de pesos, además de acceder a la plataforma nacional del concurso “Emprendimiento Argentino 2025”.

 

Ambos proyectos fueguinos se destacaron por vincular el aprovechamiento de recursos naturales con agregado de valor: Brik-Nic SRL a partir de un modelo basado en la economía circular y TrichoDF mediante un desarrollo biotecnológico innovador.

 

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, señaló que «esta participación permitió visibilizar no solo el potencial de los recursos del territorio, sino también las capacidades técnicas y el dinamismo emprendedor presentes en la provincia, con la posibilidad de generar nuevas articulaciones con otros sectores productivos del país».

 

El evento se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a 47 emprendimientos de todo el país. Los dos proyectos fueguinos estuvieron entre los seleccionados para esta instancia federal, pero además TrichoDF logró ubicarse entre los 6 primeros a nivel nacional en la categoría “Despegue Emprendedor”, alcanzando una etapa superior de evaluación. En tanto, Brik-Nic SRL quedó dentro de los 47 emprendimientos distinguidos a nivel federal en la categoría “Crecimiento y Expansión”.

 

Tras evaluar todos los proyectos finalistas, el jurado conformado por instituciones de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, definió como ganadora de la categoría “Crecimiento y Expansión” a «Erisea», primera empresa de la provincia de Chubut en desarrollar suplementos dietarios a base de espinocromas extraídos de huevas de erizos de mar.

 

En la categoría “Despegue Emprendedor”, el proyecto ganador fue «Pastech» de Buenos Aires, a cargo de desarrollar soluciones tecnológicas para mejorar la productividad en la ganadería pastoril, aplicando tecnología 4.1 para medir, monitorear y gestionar el pasto.

 

Hernández, valoró la convocatoria, asegurando que “fue muy enriquecedora y con la posibilidad de generar distintos contactos entre empresas, proyectos e instituciones de acompañamiento y en apoyo al ecosistema emprendedor”.

 

Asimismo destacó también la posibilidad de transferir y transmitir estas experiencias, “las cuales acortan el proceso de conocimiento y de desarrollo de nuestros proyectos locales, con lo cual estamos muy conformes con esta experiencia que resultó ser muy positiva para todos”.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí