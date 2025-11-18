Buscan a Sergio Vaca, un argentino desaparecido en Asia: su último mail y la pista del templo budista al que fue a «buscar paz»

Eliana Vaca y su hermano compartieron en los últimos días un video a redes sociales en el cual buscan a Sergio Vaca, su padre, un argentino desaparecido en Asia desde 2022.

Según la descripción de su hija, Sergio mide 1,80 metro, tiene o tenía pelo largo y canoso, y ojos marrones. El último contacto que tuvieron fue por mail, cuando les dijo que se iba a un templo budista en Laos para «buscar paz».

«Vivió en España, Valencia, hasta julio 2022. Ese mismo año, se fue a Asia, su último mail fue en noviembre de 2022, donde decía que se encontraba en un monasterio budista en Laos y que volvería en un año. Desde entonces, no ha dado señales de vida», relató Eliana en el video que compartió tanto por Instagram como por Tik Tok, en base a lo que sabe hasta el momento de su padre.

Allí, la joven pidió que difundan la información entre la comunidad de viajeros, para saber si alguien se lo cruzó, e insiste que ante cualquier información la contacten por sus redes sociales, donde su biografía reza «buscando a mi papá!».

El caso cobró relevancia en redes en los últimos días y Eliana habló con LN+ desde Brasil, donde vive actualmente. Allí dio más detalles sobre su padre y contó que ya radicaron la denuncia en Cancillería e Interpol. «No habría registros de mi papá en Asia», adelantó la joven.

«Vivía en España. A mediados de 2022 nos contó que quería viajar a Asia a conocer cosas nuevas. Al mes siguiente, ocurrió algo en nuestra familia bastante grave que lo conmocionó mucho y fue más fuerte la decisión y se fue a Asia, aparentemente», relató Eliana.

Y señaló que «sus últimas comunicaciones fueron por mail porque no tenía redes». Es decir, Sergio solía tener redes sociales, pero cuando emprendió el viaje comenzó a comunicarse solamente por correo electrónico.

«Nos llamó mucho la atención que se comunicaron por mail. Dijo que los extranjeros no tenían WhatsApp (en Asia) porque se les complicaba conseguir un número de teléfono, entonces tenía el celular en la valija», agregó Eliana.

Durante los primeros meses de su recorrido por el continente asiático, Sergio se siguió comunicando con sus hijos: «Al principio dijo que se iba a Camboya. Le pregunté por mail cómo había llegado y me dijo que el viaje era muy largo. Describió Asia como muy precario».

Al principio parecía ser un viaje vinculado a lo laboral. «Vendía bolsas para transportar granos, fue coherente», dijo Eliana, pero advirtió que «los dos últimos mails largos que mandó son contradictorios».

«Tenía Internet en una oficina lejos de la casa y había estado bajoneado los primeros días por lo que había pasado en la familia», recordó Eliana quien no dio precisiones sobre cuál fue ese conflicto.

Y marcó: «Teóricamente se fue a trabajar, pero el último mail fue que estaba en Laos, a 50 km del límite con China. Se había ido a un monasterio budista». «Dijimos ‘lo vamos a respetar, le vamos a dar un tiempo’, pero ya pasaron varios años», reflexionó.

Además, Eliana detalló que su hermano vive en Córdoba, donde ya realizó la denuncia ante Interpol a través de la Policía Federal, y ella hizo la denuncia por mail a Cancillería argentina.

«Ayerme entero en una nota por una supuesta fuente de investigación que no hay registro de que haya vuelto a España. Tampoco hay habría registros de mi papá en Asia», señaló sobre datos que detectó en artículos periodísticos y no pudo confirmar.

Eliana también habló con Infobae en los últimos días, donde señaló que estuvo buscando información de su padre en grupos de Facebook de argentinos en Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos. «La primera alerta fue que en ese supuesto lugar donde él dice que estaba, no existen monasterios budistas», dijo ella.

Además, añadió: “Los mails tienen una IP, pero es lo más difícil de rastrear.”. Y puntualizó que en las últimas comunicaciones que tuvieron “él indica cosas específicas, todo lo sentimental y lo mal que estaba, entonces era claramente él”.

“Después intentamos comunicarnos a ese mail y ya no existía, nos daba error. Yo después le seguí mandando mensajes, no le llegaban. Le mandé mensajes a otro mail y no le llegaban”, enfatizó.