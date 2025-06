Cacho Deicas rompió el silencio tras su salida de Los Palmeras: qué dijo

El reconocido vocalista del conjunto santafesino utilizó sus redes sociales para contar las razones detrás de su alejamiento de la banda.

Luego de meses de incertidumbre y una serie de versiones cruzadas, Cacho Deicas decidió dar un paso al frente y hablar públicamente sobre su situación con Los Palmeras, la emblemática banda de cumbia santafesina de la que fue voz principal durante décadas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el cantante explicó que su alejamiento del grupo no está relacionado con su estado de salud tras el ACV que sufrió en enero, sino con desacuerdos con la producción de la banda.

“Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo”, comenzó expresando el músico.

En su relato, detalló que en mayo se presentó a los ensayos de la productora con el aval de sus médicos, en preparación para lo que sería su regreso oficial durante un show en el Movistar Arena. Sin embargo, “solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación”, señaló.

Según contó, luego de ese encuentro recibió una serie de condiciones que debía aceptar para volver a la banda. “Me enviaron una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, afirmó.

Al no aceptar esas imposiciones, Cacho recibió una carta documento por parte de Marcos Camino, quien le solicitó formalmente que diera un paso al costado por no estar en condiciones de cumplir con los compromisos pactados.

Finalmente, en un mensaje cargado de emoción, el cantante concluyó: “Estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida. Pero lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”.