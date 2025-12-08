Cancillería y el Ministerio de Seguridad repudiaron de manera conjunta la «detención arbitraria» de Nahuel Gallo en Venezuela

Por primera vez en un año, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de de Seguridad emitieron un comunicado conjunto contra lo que llamaron “la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo”.

“Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional», empieza diciendo el texto.

El gendarme fue detenido por efectivos chavistas el 8 de diciembre pasado, cuando cruzó por tierra y desde Colombia a Venezuela. Iba a visitar a su pequeño hijo argentino, Víctor, de 3 años hoy. El niño estaba con su pareja venezolana María Alexandra Gómez. Desde entonces está totalmente incomunicado.

En mayo cumplirá 35 años. Su mamá, Griselda le mandó una carta pero no hay noticias de él salvo la única prueba de vida que dio el régimen de Nicolás Maduro el año pasado, con una foto y breve video del efectivo caminando por un patio.

La última imagen difundida por Venezuela de Nahuel Gallo.

El comunicado publicado este lunes por las carteras de Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva recordó que la Argentina viene reclamando por el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ”solicitando medidas cautelares urgentes”, ante la Corte Penal Internacional (CPI); por la “detención arbitraria y desaparición forzada”; y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo.

El presidente Javier Milei viaja este lunes a la noche a Oslo para acompañar a la líder opositora María Corina Machado, a quien le van a entregar el Premio Nobel de la Paz. Ello en medio de la tensión en el Caribe por las amenazas de Donald Trump a Nicolás Maduro de que puede haber hasta una incursión por tierra si no decide renunciar al poder.

Desde que la dictadura de Maduro echó a todos los diplomáticos argentinos de Venezuela, porque el gobierno de Javier Milei reconoció como presidente electo al opositor Edmundo González Urrutia, y ante la carencia de negociadores argentinos al reducirse el Gobierno la Cancillería con el gobierno libertario, el Gobierno depende de las gestiones por Nahuel Gallo de la administración de Donald Trump. No hay interlocutores.

El Gobierno habló muchas veces con el Departamento de Estado y siempre hubo un compromiso de Estados Unidos para encontrar la forma de que lo liberen, aunque primero se ocuparon de sus propios ciudadanos, como se ha visto en otras liberaciones. Pese a que los intereses diplomáticos de Argentina son representados en Caracas, por Brasil, el Gobierno quiere que sea Washington quien pida por el Gendarme.

Tal como publicó Clarín en exclusiva este lunes hay también información de sus compañeros de celda en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, que lo dan en buenas condiciones físicas, pero conmovido y mal por la falta de contacto con su familia y sobre todo con su hijo.

Nahuel Gallo, con su esposa y su pequeño hijo.

“A Nahuel lo que le es muy duro es el estar aislado de su familia, de su hijo, de su madre, de su esposa. Porque, pues, independientemente de todo, eso es lo que lo mata a uno, ¿no? La incertidumbre de saber cómo está la familia. Y lo que más le duele, o nos dolía a nosotros todos, era que le estén robando los mejores momentos de su hijo. Porque, pues, es donde él está aprendiendo a caminar, a hablar, a decir papá, a decir tantas cosas que se crean, o tantos lazos que se crean en ese momento entre padre e hijo. Y, pues, realmente es lo que le están robando a Nahuel”, dijo a Clarín por teléfono desde Cúcuta, Colombia, Iván Colmenares. El joven estuvo preso entre noviembre de 2024 y octubre de este año en el mismo lugar que Gallo.

En el comunicado de Cancillería y Seguridad de este lunes se insistió con lo siguiente: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas.” El texto dice también: “Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional” y que seguirán acompañando a la familia.

La colectividad venezolana

Este lunes, la pareja de Nahuel Gallo, trasladada en un operativo con su hijo a la Argentina, el año pasado, dijo que no quería otra Navidad de su hijo sin su papá.

«La narco tiranía chavista es la organización terrorista con mayor número de extranjeros secuestrados», posteó por su parte Elisa Trotta Gamus, activista venezolana y amenazada recientemente por el jerarca Diosdado Cabello, el mismo que afirmó sin pruebas que Nahuel Gallo formaba parte “de un complot internacional” para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“La narco-tiranía chavista es, ahora mismo, la organización terrorista con mayor número de extranjeros secuestrados: más de 80. Entre ellos se encuentra Nahuel Gallo, gendarme argentino que hoy, 8 de diciembre, cumple un año desde que fue secuestrado por los grupos de tarea del régimen criminal de Nicolás Maduro.” Y se expresó por la libertad, y por el accionar de Corina Machado.