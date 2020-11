Cantando: ofendido con Nacha Guevara, Pablo Ruiz renunció

El cantante se bajó del «Cantando» luego de la lapidaria devolución que recibió en la gala del miércoles de parte de la integrante del jurado.

Pablo Ruiz.

Pablo Ruiz renunció al Cantando 2020, enojado por la lapidaria que recibió de parte de Nacha Guevara en la gala del miércoles, informó Ángel de Brito.

Pablito Ruiz regresó al Cantando junto a Melina del Piano para reemplazar a Lola Latorre y Lucas Spadafora, luego de la suspensión de la hija de Yanina Latorre por concurrir a una fiesta clandestina en Mercedes. Pese a que Pablito y Melina fueron salvados por el jurado en el «superduelo», el cantante se mostró enojado a su salida después de un tenso cruce con Nacha Guevara que le cuestionó su actitud.

A mediados de octubre, Pablo Ruiz logró una destacada actuación en su primera participación oficial en el Cantando donde homenajeó la música de Lady Gaga. Pese a que tenía todas las intenciones de quedar fijo en el programa, asistió a una fiesta clandestina en Canning y la producción decidió no convocarlo. Pero este miércoles, Ruiz tuvo una segunda oportunidad, pero Nacha Guevara no se lo perdonó.

“Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo la integrante del jurado al participante.